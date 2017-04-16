Saat 17.00 itibarıyla tüm sandıklar kapandı. Oyların sayımı başladı.İlk sonuçlar gelmeye başladı.Yasaklar kalkar kalmaz, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak

Anayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul’da oy verme işlemi saat 17.00’da sona erdi. Sandıklarda oy sayım işlemi başladı.

Doğudaki 32 ilde saat 16.00’da sandıklar kapandı

ANAYASA değişikliği referandumunda oy verme işleminin saat 07.00’de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibarıyla kapandı.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00’de başına gitti. Bu 32 ilde, saat 16.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sandıklar kapandı.

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Kahramanmaraş’ta oyların sayımına başlandı

KAHRAMANMARAŞ’ta, oy verme işlemi saat 16.00’da sona erdi ve oyların sayımına geçildi.

718 bin 874 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş’ta anayasa değişikliği halk oylaması için sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi sona erdi. Saatlerin 16.00’yı göstermesiyle birlikte sandıklar kapatıldı ve görevlilerinin hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte oyların sayımına geçildi.

Gaziantep’te sandıklar sayılıyor

GAZİANTEP’te, Anayasa değişikliği halkoylaması sandıkları açılmaya başladı.

1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kentte vatandaşlar, kurulan 3 bin 345 sandıkta oy kullanıp Anayasa değişikliğine ilişkin tercihlerini yaptı. Sabah saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saatlerin 16.00’yı göstermesiyle birlikte sona erdi. Görevliler, sandıkları açıp oyları saymaya başladı.

ORDU’DA OYLAR SAYILIYOR

Ordu’da sabah saat 07:00’de başlayan halk oylamasında oy verme işlemi saat 16:00 itibariyle sona erdi.

Sandık görevlileri tarafından oy sayma işlemi başladı. Güvenlik güçleri de kentte ve seçim sandıklarının bulunduğu yerlerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Oy sayma işlemi ise halen devam ediyor.

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