Oy sayımı yineleme talebiyle dolar geriledi

ABD’de Yeşil Parti ve Demokrat Parti adaylarının üç eyalette oy sayımının yinelenmesi talebinin ardından küresel piyasalarda zayıflayan dolar 3.42 lira düzeyine kadar geriledi.

Merkez Bankası’nın “çifte faiz artışı”na karşın, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin dondurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından dolar geçen hafta 3.4766 liralık tarihi rekor düzeye tırmandı.

ABD’deki politik gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar, Türkiye’de de 3.47 liralık rekor düzeyinden yaklaşık 5 kuruşluk düşüşle 3.42 – 3.43 lira aralığına çekilirken, parite etkisiyle dolara paralel yükselen euro da 3.6690 liralık tarihi rekor düzeyinden 3.64 – 3.65 liraya çekildi.

Cumhuryetçi Parti adayı Donald Trump, ABD’de 8 Kasım’da yapılan seçimlerde, Demokrat Partili aday Hillary Clinton’dan yaklaşık 2 milyon az oy almasına karşın, seçici kurul üyelerinin çoğunluğunu kazandığı için yeni başkan seçilmişti. Yeşil Parti adayı Jill Stein’in başvurusuyla Wisconsin eyaletinde oylar yeniden sayılacak. Demokrat Parti adayı Clinton, Wisconsin’de oyların yeniden sayılması işlemine gözlemci olarak katılacaklarını açıkladı. Stein, diğer iki kritik eyalet Michigan ve Pennsylvania’da da yeniden sayım başvurularını yapmak için gereken parayı toplamaya başladı. Clinton, Demokrat Partili avukatların da 7 milyon dolarlık hedefin 5.3 milyon dolarına ulaşılması sayesinde şimdiden, Wisconsin’in yanı sıra Pennsylvania’da da yeniden sayım yapılacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası, art arda yedi ay faiz koridorunun üst bandını indirdikten sonra geçen ay kısa vadeli tüm faizleri sabit tuttuktan sonra, Kasım toplantısında ise politika faizini 0.50 puan, faiz koridorunun üst bandını ise 0.25 puan artırdı.

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