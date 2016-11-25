ÖTV düzenlemesi bütçeye 3 milyar lira getirecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, otomobillerdeki yeni vergilendirme sistemine ilişkin, “Yapmış olduğumuz bir değerlendirme ve teknik bir çalışmaya göre yaklaşık olarak bu düzenlemenin bütçe gelirlerine 3 milyar liraya yakın bir gelir etkisi meydana getirebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Maliye Bakanı, TBMM’de basın mensuplarına otomobillerdeki yeni vergilendirme sistemine ilişkin açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Yeni düzenleme ile ne kadarlık bir gelir öngörüldüğüne ilişkin soruya Maliye Bakanı şu yanıtı verdi:

“Yapmış olduğumuz bir değerlendirme ve teknik bir çalışmaya göre yaklaşık olarak bu düzenlemenin bütçe gelirlerine 3 milyar liraya yakın bir gelir etkisi meydana getirebileceğini düşünüyoruz. Bu çalışmanın amacı doğrudan doğruya bütçeye gelir elde etme değil, herkesin yani sektörün içindeki yatırımcı, dağıtıcıların da herkesin ifade ettiği sistemin mevcut bozucu yapısını değiştirmek ve daha adaletli, piyasadaki araçların özelliklerini dikkate alan yeni bir vergilendirme sistemine geçmekti. Yapmış olduğumuz düzenlemedeki birinci önceliğimiz sisteminin düzeltilmesidir, gelir etkisi ikinci bir yan unsur olarak ortaya çıkmış oldu.”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, otomobil sektöründeki yeni vergilendirme sistemine ilişkin,

“Burada azalan oranlı bir sistemde düşük fiyatlı araçlarda vergi oranını düşürmüş olduk. Piyasada satılan fiyatı 40 bin liranın altında olan araçlarda herhangi bir vergi artışı olmamış olacak”

dedi.

Maliye Bakanı, TBMM’de basın mensuplarına otomobillerdeki yeni vergilendirme sistemine ilişkin açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

Maliye Bakanı dün Resmi Gazete’de motorlu araç özel tüketim vergisine ilişkin yasal düzenlemenin hayata geçtiğini, bugünde bu konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yayınlandığını belirtti.

YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Motorlu taşıtlar ÖTV’sinde yeni bir sisteme geçildiğini ifade eden Maliye Bakanı, “Bu sistem sadece motor silindir hacmini değil, gerek fiyatı gerek aracın diğer özelliklerini dikkate alan bir sistemdi” dedi.

Yeni sisteme ilişkin açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal şöyle dedi:

“Motor silindir hacmine dayalı olarak 1600 CC’ye kadar olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 idi, bu oranı yüzde 60’a çıkardık. 1600-2000 CC arası motor silindir hacmine sahip olan araçlarda ise yüzde 90 olan vergileme oranı yüzde 110’a çıkmış oldu. 2000 CC üzeri araçlarda ise yüzde 145 olan vergi oranı yüzde 160’a çıkarıldı.

“AZALAN ORANLI YENİ BİR VERGİLEME”

Yeni sistemin temel özelliklerinden bir tanesi azalan oranlı yeni bir vergileme sistemine geçmiş olmamız.

Eğer aracın fiyatı belirli aralıkların altında ise bu oranları aşağıya çektik. Örnek vermek gerekirse 1600 CC araçlarda yeni vergi oranının yüzde 60 olduğunu ifade ettim, ancak aracın fiyatı eğer 70 bin liradan düşük 40 bin liradan fazla ise yüzde 60 olan oran yüzde 50’ye düşüyor, vergilendirmemiş fiyatı yani vergilerden önce çıplak satış fiyatı…

Aracın çıplak vergisiz satış fiyatı eğer 40 bin liranın altındaysa vergi oranı yüzde 45.

“DÜŞÜK FİYATLI ARAÇLARDA VERGİ ORANINI BU ŞEKİLDE DÜŞÜRMÜŞ OLDUK”-

Dolayısıyla burada azalan oranlı bir sistemde düşük fiyatlı araçlarda vergi oranını bu şekilde düşürmüş olduk.

İkinci grubumuz 1600 CC ve 2000 CC arası araçlar. Burada da eğer aracın fiyatı 100 bin liranın altındaysa bu durumda vergi oranı yüzde 100. Aracın fiyatı 100 bin liranın altındaysa 10 puan indirime gidiyoruz. Dolayısıyla yüzde 100’e düşmüş oluyor.

2000 CC araçlarda ise bir fiyat ayrımına gitmedik. Yüzde 145 olan araç vergileme oranı yüzde 160’a çıkmış oldu.

Piyasada satılan 100 araçtan 96’sı yani yüzde 96’sı 1600 CC’nin altında araçlardan oluşuyor. Yaklaşık yüzde 3 ila 3.5 arasındaki araçlar ise 1600 CC – 2000 CC arası araçlar.

Yaklaşık yüzde yarım veya 1 kadarlık bir kısmı da 2000 CC araçlardan oluşuyor.

40 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN ARAÇLARDA HİÇBİR VERGİ ARTIŞI OLMAMIŞ OLUYOR

1600 CC araçlarda fiyatı 40 bin liranın altında olan yani çıplak satış fiyatı 40 bin liranın altında olan araçlarda hiçbir vergi artışı olmamış oluyor.

Bugün Türkiye’de satılan 1600 CC araçlardan 100 araçtan 42’si yani yüzde 42’si fiyatı vergisiz fiyatı 40 bin liranın altında.

Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz düzenleme nedeniyle bugün piyasada satılan fiyatı 40 bin liranın altında olan araçlarda herhangi bir vergi artışı olmamış olacak.

Fiyatı 40 bin ila 70 bin lira arasında olan yani vergisiz fiyatı 40 bin ila 70 bin lira arasında olan araçların piyasadaki oranı bugün yüzde 40… Bunlarda ise yaklaşık olarak 2360 lira ile 4130 lira arasında vergi artışı olacak. Yani fiyatı 40 bin 1 lira olan araca vergiden dolayı 2360 lira zam gelirken 70 bin lira olan bir aracın vergi artışı 4130 lira arasında olacak.

Bunu araç fiyatlarına orantıladığımız zaman bugün fiyatı 40 bin ila 70 bin lira arasında olan araçlarda yaklaşık yüzde 3 bir fiyat artışı meydana gelmiş olacak.

1600 CC altı olan araçlardan yaklaşık yüzde 17’si fiyatı 70 bin liranın üzerinde. Bu araçlarda ise vergi oranı genel vergi oranı olarak uygulanacak yani yüzde 60 olarak uygulanacak. Bu araçların fiyatında ise 12 bin 390 lira bir artış meydana gelecek vergiden dolayı.

Bugün piyasada satılan 1600 ila 2000 CC arası araçlarda şöyle bir dağılım söz konusu. 1600-2000 CC arası satılan her 100 araçtan 34’ünün fiyatı 100 bin liranın altında. Bunlarda biliyorsunuz yaklaşık olarak genel oran yüzde 110’du eğer 1600-2000 CC aracın fiyatı vergisiz fiyatı 100 bin liranın altındaysa yüzde 110 olan vergi oranı indirimli olarak yüzde 100 uygulanıyor. Bu araçlarda da 11 bin 800 lira civarında bir artış meydana gelmiş olacak.

Piyasada satılan 1600 CC ile 2000 CC araçlardan yüzde 66’sının fiyatı 100 bin liranın üzerinde. Dolayısıyla bu araçlarda da fiyatı 100 bin lirayı aşan araçlarda 23 bin 600 lira vergiden dolayı fiyat artışı meydana gelecek.

2000 CC üzeri araçlarda herhangi bir fiyat aralığı belirlemedik. Genel vergi oranını yüzde 160 olarak düzenledik. Burada da yaklaşık 26 bin 550 lira bir fiyat artışı olacak.”

DOLARDAKİ ARTIŞ

Dolar artışı ve artışın yeni zamları doğurup doğurmayacağına ilişkin soruya Maliye Bakanı, “Hükümet olarak bu konuda Sayın Başbakanımızın Ekonomik Koordinasyon Kurulunda oluşturduğu kararlar çerçevesinde gerekli adımları bir bir atıyoruz. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Bu içinde bulunduğumuz oynaklığı küresel piyasalardaki oynaklığın bir parçası olarak görmek gerekiyor” yanıtını verdi.

-3 milyar liraya yakın bir gelir etkisi-

“ÖTV’deki yeni düzenleme ile ne kadar bir gelir öngörülüyor” sorusuna da Maliye Bakanı şu yanıtı verdi:

“Yapmış olduğumuz bir değerlendirme ve teknik bir çalışmaya göre yaklaşık olarak bu düzenlemenin bütçe gelirlerine 3 milyar liraya yakın bir gelir etkisi meydana getirebileceğini düşünüyoruz.

Bu çalışmanın amacı doğrudan doğruya bütçeye gelir elde etme değil, herkesin yani sektörün içindeki yatırımcı, dağıtıcıların da herkesin ifade ettiği sistemin mevcut bozucu yapısını değiştirmek ve daha adaletli, piyasadaki araçların özelliklerini dikkate alan yeni bir vergilendirme sistemine geçmekti. Yapmış olduğumuz düzenlemedeki birinci önceliğimiz sisteminin düzeltilmesidir, gelir etkisi ikinci bir yan unsur olarak ortaya çıkmış oldu.”

“Dolar kuru bu kadar hareketliyken fiyata göre vergileme sağlıklı işleyebilecek mi?” sorusuna Maliye Bakanı, “Piyasadaki bugünkü fiyat hareketlerini geçmişten bugüne gelen fiyat hareketlerini önümüzdeki dönem de meydana gelebilecek hareketleri dikkate alarak bu fiyat aralıklarını belirledik. Düzenleme doğru” yanıtını verdi.

“Merkez Bankasının faiz artırımına siz de karşı mısınız?” sorusuna Maliye Bakanı, “Sayın Başbakanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Sayın Başbakanımızın açıklamaları gayet net”

dedi.

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