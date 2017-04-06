Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İdlip’te 4 Nisan’da yaşanan saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin otopsilerinin Adana’da yapıldığını belirterek, “Otopsiye DSÖ temsilcisi ve BM Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcileri ve adli tıp uzmanları katıldılar. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi. Adli Tıp raporu bunu çok açık bir şekilde bunu ortaya koydu. Esad’ın kimyasal silah kullandığı bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırıkkale’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlip’te 4 Nisan’da yaşanan saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin otopsilerinin Adana’da yapıldığını belirten Bozdağ, otopsi sonucuna göre kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini ifade etti. Bozdağ, “Otopsiye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcileri ve adli tıp uzmanları katıldılar. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi. Adli Tıp raporu bunu çok açık bir şekilde bunu ortaya koydu. Şu anda hem DSÖ temsilcileri hem de BM Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduğu bir çalışma ile bu otopsi tamamlanmış durumda. Esad’ın kimyasal silah kullandığı bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda” dedi.

TÜRK HALKININ ÖĞRENME HAKKINA SAYGI DUYMASI LAZIM-

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bylock açıklamasının sorulması üzerine Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun kendi elinde olan bilgi ve belgeleri Türkiye kamuoyu ile paylaşması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun her konuda sadece suçlama yaptığını savunan Bozdağ, “O zaman dürüst bir siyasetçi olarak elindeki bu listeleri kendine saklamaması lazım, Türkiye kamuoyuna açıklaması ve Türk halkının öğrenme hakkına saygı duyması lazım. Bu listeleri açıklaması doğru olandır. Biz bu çağrıyı kendisine yaptık, ben tekrar buradan yeniliyorum, eğer doğruysanız dürüstseniz, iftira etmiyorsanız, elinizdeki listeleri açıklayın ve onları Türkiye kamuoyu ile paylaşın. Ama eğer bunu yapmazsanız o zaman sadece çamur at izi kalsın hesabı bir iftirayı dillendirmekten başka bir şey yapmıyorsunuz” diye konuştu.

Herkesin iddiasını ispat ile mükellef olduğunu, ispat etmeyenin de müfteri olacağını söyleyen Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun, müfteri durumuna düşmemesi için bu iddialarını ispat etmesi gerektiğini belirtti,

CHP FETÖ’NÜN SÖZCÜSÜ OLDU-

FETÖ’nün firari sanığı Adil Öksüz ve darbe ile ilgili FETÖ’nün söylemlerinin, iftiralarının Türkiye’deki sözcüsünün CHP olduğu iddiasında bulunan Adalet Bakanı Bozdağ, “17-25 Aralık süreçlerinde de FETÖ’nün Türkiye’de kalkıştığı hukuk darbesi sürecinde de gördük ki iftiraların, kumpasların hem parlamento çatısı altında hem de parlamento dışında CHP tarafından sözcülüğünün yapıldığını gördük” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yalan, kurgu olduğunu söylemenin 80 milyonun zekası ve aklıyla alay etmek olacağını ifade eden Bozdağ, FETÖ’nün herkesin zihnini aklını uyuşturduğunu ve kendi saçmalıklarına inandırıp kullandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Belli ki Sayın Genel Başkanı da etkisi altına almış aklını tam kullanamıyor. Eğer aklını kullanmış olsa bu iftiraların Türkiye’de sözlüğünü yapmak yerine ‘o darbeyi ben yaşadım, benim arkadaşlarım da mecliste yaşadı, bende havaalanına indiğimde onu öğrendim ve olup bitenleri yakından takip ettim, bunların hiç birisi bir kurgu değil gerçeğin ta kendisi’ deyip bu iftirayı söyleyenlerin yüzüne çarpması lazım. Ben defalarca söylüyorum bu bilgileri size kim verdi? Biri getirdiyse kim getirdi? Bir mail adresinden gönderildiyse kim gönderdi? Siz bu kişileri tanıyor musunuz? Bunlarla bir ortaklığınız, bir ilişkiniz var mı? Bunları açıklayın. Yok, tanımıyorsanız size gelen bir iftira mailini veya bilgisini hemen sorgulamadan kullanmak doğru mu eğri mi diye tartmadan kullanmak bir anamuhalefet liderine yakışır mı? O zaman her müfteri bir belge gönderir, size o belgeyi açıklattırır. Daha sonra savunamaz duruma düşersiniz ve kendinizi zor duruma düşürürsünüz. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu iddialarını ispat edemeyen bir müfteri pozisyonundadır. FETÖ’nün avukatlığıyla ana muhalefet liderliğini şu anda karıştırıyor. Şimdi hep hükümet açıklasın. Bizim elimizde senin iftiralarına dair hiç bir şey yok tam aksi biz bu darbeyi yaşamışız. Sen şimdi iftira ediyorsun elimde bilgi, belge, dosya var diyorsun. O zaman dürüst siyasetçiye düşen şey bunları kamuoyuna açıklamaktır. Ama şimdi açıklayın deyince de kaçıyor.”

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