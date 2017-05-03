Türkiye’nin en çok bisiklet ve motosikletinin bulunduğu Konya’da, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerde plakasız, sigortasız ve fenni muayeneleri olmayan motosikletler, trafikten men edilip yediemin otoparkına çektiriliyor.

Sahipleri gerekli işlemleri yaptırıp motosikletlerini almayınca, otoparklar motosiklet mezarlığına döndü.

Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Ahmet Çal, motosikletlerin bağlanma sebebinin plakasızlık, ehliyetsizlik ve kuralla uymayan sürücüler olduğunu söyledi. Trafik ekipleri tarafından toplanan motosikletler nedeniyle yediemin otoparklarının motosiklet mezarlığına dönüştüğünü belirten Çal şöyle dedi:

“Milli servet burada heba oluyor, çürüyor. Bunun sebebi de motosiklet alan vatandaşlarımızın duyarsızlığı. Çünkü vatandaşımız motosikleti aldıktan sonra ne plaka alıyor, ne sigorta yaptırıyor ne de ehliyet alıyor. Motosiklete plakasız, kasksız ve kurallara uymadan bindiği için de trafik ekipleri tarafından toplanıyor. Trafikten men edilen motosiklet sahipleri de işlem ücretleri yüksek olduğu için işlemleri yaptırmayıp motosikletlerini almayınca otoparklarda çürümeye terk ediliyor.”

HURDA MOTOSİKLETLER YENİDEN TRAFİĞE ÇIKIYOR

Alınmaya motosikletlerin 6 ay sonra Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildiğini ve daha sonra da ezilmek üzere Makine Kimya Enstitüsüne gönderildiğini anlatan Çal, ‘’Orada ezilmesi gerekirken bazı motosikletler tam olarak ezilmiyor. Hurda olarak satılıyor. Ezilmeyen motosikletler yeniden satılarak plakasız olarak trafiğe çıkıyor. Biz orada tam ezilip bir daha trafiğe çıkmamasını istiyoruz’’ diye konuştu.

200 BİN MOTOSİTLET VAR

Konya’da 102 bin 740 kayıtlı olmak üzere 200 binden fazla motosiklet olduğuna dikkat çeken Çal şöyle devam etti:

“Vatandaşımız ne kadar bilinçli olursa, motosikleti alırken plakasını, kaskını takıp kurallara uyarak binerse bu mezarlıklardan kurtuluruz. Biz kuralsız motosiklete binen kişi istemiyoruz. Aksi takdirde her sene toplanan motosikletlerle böyle mezarlıklar oluşur.”

Bayilerin motosikletleri plakalı olarak satması kuralı getirilmesini isteyen Başkan Çal, tamircilere de seslenerek ‘’Motosikletimin egzozunu açın, boyunu basın diyenlere itibar etmeyin. Sürücüleri kurallara uyması yönünde uyarın’’ dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...