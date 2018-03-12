Otopark sıkıntısı nedeniyle kuralları tanımıyorlar

Ankara Necatibey’de kural tanımaz araç sahipleri park yapılmaz yerlere park ediyor, engellilere ayrılmış park alanlarını da umursamazca kullanıyorlar. Park yasağı olan yerler otopark olarak kullanılıyor.

Ankara’nın merkezi Ulus’tan başlayıp, Sıhhıye ve Kızılay’a doğru uzanan bir doğrultuda seyreder. Merkez noktalar olduğu için yaya ve araç kalabalığı da günün her saatinde oldukça yoğun olur. Artan araç trafiği nedeniyle Ankara’nın merkez noktalarında otopark sıkıntısı uzun süreden beri baş göstermiş durumda.

İş yeri bu merkez noktalarda olan veya aracıyla bu noktalara gelen insanlar araçlarını uzak noktalara park ederek işlerini halletmek zorunda kalıyorlar. Uzak yerlere park etmek istemeyen vatandaşlar ise Kızılay Atatürk Bulvarı üzerinde bekleme yaparak trafikte kısa süreli aksamalara neden oluyor. Ancak polis Atatürk Bulvarı üzerindeki bu beklemelere izin vermiyor. Kısa süre bile olsa sürekli trafik akışı olan ve bütün semt otobüslerinin burada toplanması denetimin sıkı olmasını sağlıyor.

NECATİBEY’DE HER YER OTOPARK

Polis ne yazık ki aynı denetimi Necatibey’de sağlamıyor. Sıhhıye’den Kızılay’a giderken Atatürk Bulvarı’nın paralelinde kalan Necatibey’de cadde üzerinde park yasağı olmasına rağmen araçlar iki üç sıra park yapıyorlar. Park yapılmaz tabelaları altına bile araçlarını çekmekten sakınmayan araç sahipleri engellilere ayrılmış park alanlarına da umursamazca araçlarını park ediyorlar.

Park edilmesi yasak alanlarda caddenin her iki tarafına da park ederek 2-3 şeritlik yollarda sadece bir aracın geçeceği boşluk bırakan vurdum duymaz vatandaşlar trafiği alt üst etmekten çekinmiyorlar.

OTOPARKLAR UZAK VE YETERSİZ

Ankara’da motorlu kara taşıtları sayısı toplam 1 milyon 777 bin 756. Bunun 1 milyon 297 bin 145’i otomobil olarak göze çarpıyor. Bunların yanı sıra Ankara’ya kayıtlı olmayan ancak Ankara trafiğinde yer alan araç sayısı da toplam araç sayısının yüzde 20’si kadar. Bu rakamda yaklaşık olarak 350 bin araca denk geliyor. 5 buçuk milyon nüfuslu Ankara’da her 3 kişiden birisinin aracı var.

Hızlı nüfus ve araç artışını karşılayacak katlı otopark alanları ne yazık ki yetersiz kalıyor. Kızılay’a yakın olan 2 adet çok katlı otopark bulunuyor. Bu otoparklar da Kızılay’ın merkezine uzak sayılabilecek noktalarda yer alıyor. Her ne kadar küçük işletmelerin sahip olduğu otoparklar bulunsa da vatandaş buralara araçlarını güvenip bırakamıyor. Geriye iki seçenek kalıyor aracın çekilme riskini göze alıp park edilmez alanlara park etmek.

Diğer bir seçenek ise değnekçilerin terörüne uğrayan sokak araları. Sokakları işgal eden değnekçilerde vatandaşları tehdit ederek para karşılığında sokak aralarında araçların park edilmesine izin veriyor.

Park alanı bulamayan vatandaş park edilmez yerlere mecbur bırakılıyor. Devlet ise bunun cezasını uygulamakta mecbur. Park alanı sıkıntısının çözülmesi için merkezi bir noktaya katlı otopark yapılması gerekiyor. Görünen o ki bunun için herhangi bir çalışmada yok. Ankara’nın göbeğinde otopark karmaşası daha uzun süreler devam edeceğe benziyor.