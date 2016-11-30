OTONOMİ’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak

Otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’nin açılışı 2 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

500 milyon TL’lik bir yatırımla Ankara’da hayata geçirilen Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’nin açılışı 2 Aralık Cuma günü saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Otonomi’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili kamu kuruluşları, iş dünyası ve sektör kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

OTONOMİ 5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK-

Ankara’daki galerileri bünyesinde toplayacak Otonomi, Başkent’in trafik, çevre gibi kentsel sorunlarını çözüme kavuşturacak, otomotiv piyasasını da kökten değiştirip kurumsallaştıracak ve doğrudan 5 bin kişiye istihdam yaratacak.

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AYNI ANDA 12 BİN ARAÇ SERGİLENEBİLECEK-

Esenboğa Yolu Akyurt Kavşağı’ndaki yaklaşık 400 dönümlük bir alanda kurulan Otonomi, günde 11 bin ziyaretçi ağırlayacak. Otonomi’de 9 bin araç giriş çıkış yapabilecek ve aynı anda 12 bin araç sergilenebilecek. Araç almak isteyenler, binlerce araç içinde aradığı her marka ve modeli Otonomi’de bir arada bulacak, farklı marka ve fiyat seçeneklerini değerlendirerek istediği aracı tüm yasal işlemlerini aynı yerde gerçekleştirip her türlü testleri yapılmış biçimde Otonomi garantisiyle satın alabilecek.

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