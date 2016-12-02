OTONOMİ 'nin resmi açılışı yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapımı sırasında altyapı ve asfalt-kaldırım desteği verdiği OTONOMİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından açıldı.
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