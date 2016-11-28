OTONOMİ ‘nin resmi açılışı Cuma günü yapılacak

İkinci el oto galerileri için kurulan ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla destek verdiği OTONOMİ’nin resmi açılışı 2 Aralık Cuma günü yapılacak

Şehir içinde faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin taşınması için Akyurt’ta kurulan ve Büyükşehir Belediyesi’nin de süre vererek taşınmalarını sağladığı, ayrıca altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla destek verdiği OTONOMİ, 2 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hizmete açılacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi; Emek, Aydınlıkevler, Kazım Karabekir Caddesi, Turan Güneş Bulvarı, Cebeci Dumlupınar Caddesi, Etimesgut İstasyon Caddesi ve Demetevler’de büyük sıkıntı yaratan ikinci el oto galerilerinin şehir dışına taşınmasına destek vermek amacıyla, geçen yıl aldığı kararların ardından denetimlerini sıklaştırarak taşınma işlemlerini hızlandırmıştı.

Toplam 375 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve 551’i otomobil galerisi olmak üzere toplam 663 bağımsız bölümün bulunduğu OTONOMİ’ye, 6 bin metre uzunluğunda 12 bin ton modifiye, 18 bin ton da binder asfalt serildi. Bölgede trafik güvenliği amacıyla da yollara 265 bariyer döşeyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ayrıca 14 bin metre bordür taşı, 18 bin 600 metrekare de tretuvar kaplaması yaptı.

BAŞKAN GÖKÇEK, TWITTER’DAN DUYURDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter hesabından, OTONOMİ’nin 2 Aralık Cuma günü açılacağını, “Galerileri kent dışına taşıdık… İnşallah OTONOMİ, Sn Cumhurbaşkanımız ve Sn Başbakanımızın katılımları ile açılıyor…” diye duyurarak, açılış afişinin fotoğrafını paylaştı.

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