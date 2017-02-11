Otomotiv üretimi Ocak’ta rekor kırdı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2017 yılı Ocak ayında 93 bin 683’ü otomobil toplam 128 bin 121 adet otomotiv üretimi gerçekleşerek tarihi rekor kırdığını açıkladı.

Bu verilere göre otomotiv üretimi, 2016 yılı Ocak ayına göre toplam üretimde yüzde 31, otomobil üretiminde de yüzde 61 arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından hazırlanan “2017 Ocak ayı üretim, ihracat, satış değerlendirme raporu” açıklandı.

Rapora göre 2017 yılının Ocak ayında toplam pazar yüzde 7 artarak 36 bin; otomobil pazarı da yüzde artarak yüzde 10 artışla 26 bin adet olarak gerçekleşti. Toplam üretim, Ocak ayı üretimleri tarihsel gelişimi içinde otomotiv sanayinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Ticari araç grubunda, 2017 yılının Ocak ayında üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13, hafif ticari araç grubu yüzde 15 daralırken ağır ticari araç grubunda ise, baz etkisiyle yüzde 72 arttı.

Aynı dönemde ticari araç pazarı ise yüzde 1 arttı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 20 geriledi.

2017 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 50 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 98 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 76 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 35, euro bazında yüzde 38 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2 milyar 8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 143 artarak 913 milyon dolara çıktı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 148 artarak 858 milyon euroya yükseldi.

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