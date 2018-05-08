En sonunda bağıra çağıra faizler düşmeye başladı. Hemen sevinmeyin, düşen mevduat veya kredi faizleri değil konut kredi faizleri Nasıl düşüyor derseniz, hükümet eliyle, zorla, emirle, tembihle.

Hükümet, aylar öncesi başlayan ve “para bitti inşaat paydos noktasına gelen konut sektörünü kurtarmak için başta Ziraat Bankası olmak üzere diğer kamu bankalarını devreye sokarak bu sektöre yönelik açılacak kredileri yüzde bir düzeyi çekilmesini istiyor. Konuşulanlara göre bazı özel bankalar da kampanyaya dönüştürülecek bu sürece katılacakmış.

Madem bu iş başladı, sıkıntıya giren otomobilde de kredi faizleri düşürülsün.

Ama işin ilginç yanına bakın; yılbaşında yüzde 500’lere çıkarılan emlak vergileri zorla yüzde 50 ile sınırlandırıldı. Otomobile gelen vergiler en az yüzde 65’e fırladı. Bunun sonucu her iki sektör krize girdi, şimdi kurtarılıyor.

Her iki sektör vatandaş için yatırımdır. Ancak bu kadar toz duman arasında, seçimler, enflasyon, döviz kurları gibi sayısız belirsizlikte nasıl uzun vadeli yatırım yapılsın ki?

Gelirlerin tükendiği, tasarrufların bile günlük harcamalar için kullanıldığı, harcanan paranın tekrar yerine koyulamadığı bir dönemde bu tür yatırımlara girmek için iyi cesaret ister.

Konuta dönelim, artık hiç kimse temelden, ya da inşaatı devam eden bir konut projesine para bağlamak istemiyor. Bu, konutta faiz düşürme kampanyasının kapsamında bu en önemli unsur olacak.

Tahminimize göre açılacak kampanya bitmiş ya da ya da yüzde 95’i tamamlanmış konutlar için açılacak. Hatta proje bazlı olacaktır. Bankanın uzmanları gidecek, kredi istenen konut inşaatını inceleyecek, eğer bitmişse ya da bitmeye yakınsa buna göre kredi talebini inceleyeceklerdir. Aksi takdirde hem bankalar, hem de kredi çekenler zor durumda kalabilirler.

Ve yine tahmin, indirimli krediler eski konutlar ya da 2. el konut alımı için kullandırılmayacaktır Eğer böyle olursa bu işin anlamı kalmaz.

Diğer bir soru da konutta fiyatlar nasıl belirlenecek? Son aylarda satılmıyor diye büyük indirimler yapılıyordu. Şimdi ucuz kredi geliyor lafını duyan fiyatlarını eski düzeyine belki de daha yükseğine çıkarmıştır. O zaman ne anladık bu işten?

Şunu da ekleyelim: bir son dakika düzenlemesiyle bu kampanyaya bankalar kendilerini dahil edebilirler. Tam bilinmiyor ama bankaların ellerlinde, ipoteği hacize dönüşmüş, icra yoluyla sayısız gayrimenkul bulunuyor ve bunlar bankalar için zarar demek. Bu düzenlemeye “bankaların ellerindeki konutlar da dahildir” şeklinde bir ekleme yapılabilir.

Özetle, bu iş bitmiş, iskanı alınmış konutlar için olacaktır. Bu nedenle konut sektöründe çok büyük hareketlik beklemek hayal kırıklığı yatırabilir.

Aynı kolaylık otomobilde yapılabilir mi? Vergisini düşürün yeter diyeceğiz. Düşürürler ama kaybı da yine rakıdan, alkolden çıkarırlar. Doğru ya alkollü araba kullanmak yasak.