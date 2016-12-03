Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda yüzde 44,6 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar 2016’nın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 artışla 122 bin 309 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın kasım ayında otomobil ve hafif ticari pazarında 122 bin 309 araç satıldı. 84 bin 601 adet olan 2015 yılı kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına göre satışlar yüzde 44,57 arttı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil pazarı yüzde 53,51 büyüyerek 95 bin 783’e, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 19,46 genişleyerek 26 bin 526’ya yükseldi.

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,69 büyüyerek 841 bin 808 olarak gerçekleşti. 2015’in 11 ayında toplam pazarda 811 bin 844 araç satılmıştı.

Otomobil satışları, 2016’nın11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,16 artarak 648 bin 894’e ulaştı. Hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemde yüzde 3,83 azalarak 192 bin 914’e geriledi.

2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 30 azaldı

2016 yılı kasım sonu itibarıyla 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 6,7, 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışlarında yüzde 1,7 artış kaydedilirken, 2000 cc üstü otomobil satışlarında yüzde 30,6 azalış görüldü. Bu yılın 11 döneminde 42 elektrikli, 913 hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Kasım sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 44,97 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 291 bin 825 adetle sahip oldu.

Bu yılın kasım sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,12’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,56’ya yükseldi.

Kasım sonu otomobil satışlarının yüzde 81,19’unu yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Bu dönemde en yüksek satış 321 bin 683 adet ve yüzde 49,57 payla C segmentinde gerçekleşirken, en çok tercih edilen gövde tipi de yüzde 48,03 pay ve 311 bin 658 adetle yine sedan otomobiller oldu.

2016 yılı kasım sonu hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 70,78 pay ve 136 bin 551 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 11,64 pay ve 22 bin 461 adetle kamyonet, yüzde 8,98 pay ve 17 bin 332 adetle minibüs, yüzde 8,59 pay ve 16 bin 570 adetle pick-up geldi.

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