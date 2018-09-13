Otomobil pazarı yüzde 21 azaldı

Ülkemizde son zamanlarda döviz kurunda yaşanan hareketlilik sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesine ve bu yüzden vatandaşların ikinci el araçlara yönelmesine neden oluyor.

Sıfır araçlarda ÖTV ve KDV’nin yüksek olmasıyla birlikte ve döviz kurundaki yaşanan hareketlilikten dolayı araba alacak kişilerin ikinci el pazarına yönelmesine yol açıyor. Vatandaşların arabalarını satıp yeni bir araç almak için araba piyasasının düşmesini bekliyor. Fakat ülkemizde yaşanan dövizdeki hareketlilik sıfır araç fiyatlarının yükselmesine, ikinci el araç piyasasının da artmasına ve alım gücünün düşmesine sebep oldu.

Yaklaşık altı ay öncesine kadar 100 bin TL’ye alınabilen ikinci el bir araç şu an 150 bin TL’ye satışa konuluyor. Bu durumda ise araç almak isteyen kişiler, araç almadan evlerine geri dönüyorlar.

İkinci el araçların piyasa değerlerine göre yüksek satılması bu işin ticaretini yapan kişilerin hoşuna giderken alacak kişilerin ise canını sıkıyor. Piyasada birçok dolandırıcının da olduğunu da söyleyen alıcılar,” Arabada hiçbir hatanın olmadığını söyleseler de araçları test merkezlerine götürdüğümüzde her şey çıkıyor. Dolandırıcılar ve kötü niyetli kişiler buna rağmen araçlarını hatasız diye satmaya çalışıyorlar” diye dert yandılar.

Güvenilir yerlerden araç alın

Yetkililer, vatandaşların araçlarını, karşısında bir muhatap bulabileceği, güvenilir kurumlardan alması gerektiğini vurguladı. Araç alırken güvenilir, bilinen yerlerden alınmalı ve en önemlisi de alacağınız araçları servise veya araç test merkezlerine götürüp gösterilmeli. Mağduriyet yaşanmaması için araç alırken yanınızda mutlaka konudan anlayan bir uzman bulundurmanızda yarar var.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,79 azalarak 440.428 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı sekiz aylık dönemde ise 555.991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil Satışları Yüzde 18,51 düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin kendi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise 423.198 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğine göre ise 2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 oranında azaldı.

2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,85 azaldı ve 26.976 adet oldu. Geçen sene 54.890 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet satış yaşanmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatör Dr. Hayri Erce yayınladığı basın açıklamasında,” 2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18,5 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25,7 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 22,7 azalış izlendi.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 114 adet elektrikli ve 2.858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141.806 adet ile sahip oldu.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,41’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65’e yükseldi. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,74’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,9 pay alan C (189.374 adet) segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,0 pay, 175.721 adet) oldu. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,78 pay ile Van (65.721 adet), ardından yüzde 12,26 pay ile Kamyonet (11.712 adet), yüzde 10,32 pay ile Pick-up (9.865 adet) ve yüzde 8,64 pay ile Minibüs (8.260 adet) yer aldı.