Otomobil markaları sıfır faizli finansman yarışında

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi ve döviz kurundaki yükseliş, otomobilde fiyatların artması ihtimalini gündeme getirirken, alımlarını öne çeken müşterilere markalar, 40 bin TL’ye varan krediyi sıfır faizle 30 aya uzanan vadeler ya da indirim ve taksit erteleme gibi fırsatları içeren kampanyalar sunuyor.

Yılın son virajına girmeye hazırlanan otomotiv sektöründe stoklarını eritmeyi hedefleyen markaların düzenledikleri sıfır faizli finansman ve indirim kampanyaları pazarı hareketlendirdi. ÖTV düzenlemesi ve döviz kurundaki yükselişin fiyatlarda artış oluşturabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda, yılın son ayları otomobil almak için en uygun zaman olarak değerlendiriliyor.

Ford, kasım ayı kampanyasında 24 bin lira için sıfır faizi binek modellerde 12 ay, ticari modellerde ise 24 ay vade ile uyguluyor. Tüm binek modellerde 4 yıl 100 bin kilometre ve tüm ticari modellerde 3 yıl sınırsız kilometre garantisi de devam ediyor.

“Her Şey Dahil Finans Paketi” ile F-Kasko alan Ford müşterilerine ise tüm binek modellerde 28 bin lira, 12 ay sıfır faiz fırsatı sağlanıyor. Söz konusu paketten yararlanmayan müşteriler için de 24 bin liraya 12 ay, sıfır faiz veya yüzde 2 peşin alım desteği sunuluyor. Ford’un “Mavi Plan” kampanyasıyla C-MAX’e 899 lira, Mondeo’ya bin 299 lira aylık taksitlerle sahip olunabiliyor.

Ford’un ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” ile F-Kasko satın alan müşteriler ise sıfır faiz imkanından 28 bin lira için 24 ay vadeli olarak faydalanabiliyor. Ford Ranger’ı “Her Şey Dahil Finans Paketi” ile F-Kasko satın alan müşteriler için de 36 bin lira, 12 ay, sıfır faiz imkanı sağlanıyor. Peşin alımlarda yeni Ranger’ın 4×2 manuel şanzımanlı modelleri tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 6 bin lira, diğer tüm Ranger modelleri ise 3 bin lira indirimle sunuluyor.

Tüm otomobil, hafif ve orta ticari Ford modellerinde F-Kasko alımında 200 lira tutarında (KDV dahil) “Servis Çeki” hediyesi de bulunuyor.

Toyota’da 6 bin liraya varan indirim

Toyota, kasım ayında 6 bin liraya varan indirimlerin yanında, sıfır kilometre araç alacaklar için “Forever Kart” kampanyası kapsamında BP’den 3 ay boyunca yüzde 5 akaryakıt hediyesi sunuyor. Corolla’da 4 bin lira, RAV4 ve Hilux’da 5 bin lira, Yaris Hyrid’de 6 bin lira, Yaris 1.33’de ise 3 bin liraya varan indirimler bulunuyor.

Yüzde 1,09’dan başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleriyle Toyota’nın kasım kampanyasından yararlanacaklar, diledikleri takdirde ödemelerini 6 ay erteleyerek 2017 yılının mayıs ayında başlatabiliyor. Ayrıca, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota plazalarda takas imkanı da bulunuyor.

Toyota, tarım ve hayvancılık geliri olan çiftçilere de kasım kampanyasında ayrıcalık sunuyor. “Çiftçi Kredisi” imkanına devam eden Toyota’nın bu uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçiler için eşit ödemeli, 6 ayda bir ödemeli, yılda bir ödemeli ve hasat dönemlerinde ödemeli kredi seçenekleri bulunuyor. ALJ Finans ve Garanti Bankası iş birliğiyle sunulan kredi ile Toyota sahibi olmak isteyen çiftçiler, yüzde 1,27’den başlayan faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Renault fırsatları

Renault’nun kasım kampanyasında Talisman, Yeni Megane HB ve Megane Sedan modellerinde 24 bin lira için 24 aya kadar sıfır faiz uygulanırken, 75 bin lira için 24 aya kadar yüzde 0,99, 48 aya kadar ise yüzde 1,09 faiz imkanı bulunuyor. Ayrıca ek olarak 3 bin lira takas desteği sağlanıyor.

Talisman, Yeni Megane HB, Megane Sedan ve Symbol dışındaki Renault binek ve tüm hafif ticari modeller için de 20 bin lira 15 aya kadar, 24 bin lira 12 aya kadar ve 12 bin lira 24 aya kadar sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Daha uzun vade ve kredi miktarı için müşterilere 48 bin lira için 24 aya kadar yüzde 0,84 ve 48 aya kadar yüzde 1,09 faiz seçeneği sunuluyor. Bu oranlardan yararlanmak istemeyen müşteriler için Captur, Kadjar, Master ailesi ve Trafic ailesinde 2 bin lira, Clio ailesi ve Kangoo ailesinde bin 500 lira nakit indirimi bulunuyor.

Dacia’da 24 aya kadar sıfır faiz

Kasım ayında Logan MCV ve yeni Sandero Ambiance 1.2 16V 75bg versiyonu dışında tüm Dacia binek ve hafif ticari modellerde 20 bin lira 15 aya kadar, 24 bin lira 12 aya kadar ve 12 bin lira 24 aya kadar sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Daha uzun vade seçenekleri için ise 48 bin lira için 24 aya kadar yüzde 0,84 ve 48 aya kadar yüzde 1,09 faiz oranı bulunuyor.

Finansman kampanyasına katılmayan müşteriler için de Dokker ailesinde 2 bin lira, Duster ve Sandero’da bin 500 lira, Lodgy’de bin 250 lira nakit alım indirimi sağlanıyor.

Fiat Doblo’da 30 bin TL’ye sıfır faiz

Fiat’ın kasım kampanyasında Egea Sedan araçlara 685 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Panda 620 lira, Punto 650 lira, Linea 644 lira, Egea HB 754 lira, Egea SW 933 lira, Fiat 500 768 lira, 500L 869 lira ve 500X bin 15 liradan başlayan taksitlerle sunuluyor. Ayrıca Egea Sedan için 25 bin lira 20 ay sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Fiat 500 Cabrio araçlarda 6 bin lira değerindeki “Fiat 500 Fiyatına Fiat 500C Kampanyası” kasım ayında da devam ediyor. Ayrıca, bu aya özel 500X araçlarda 6 bin lira değerinde “Düz Vites Fiyatına Otomatik Vites” ve 500L araçlarda 7 bin liraya varan “Tüm Opsiyonlar Hediye” kampanyası bulunuyor.

Fiat ticari araçlarda da kasım ayında sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Doblo araçlar için 30 bin lira için 24 aya kadar sıfır faiz, Fiorino, Ducato ve Fullback araçlar ise 30 bin liraya 20 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Pratico araçlara da 3 bin lira nakit indirim ve 30 bin lira 30 ay vadeli yüzde 1,09 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Nissan’da 40 bin TL’ye sıfır faiz

Nissan, yıl sonuna özel tüm binek araçlarda iki farklı kampanya seçeneği sunuyor. Kampanya kapsamında tüm modellerde sıfır faizli kredi imkanının yanı sıra tercihini nakit alımdan yana kullanmak isteyen müşterilere özel 6 bin 500 liraya varan indirim ve yüzde 0,99 kredi fırsatı Nissan bayilerinde kullanıcıları bekliyor.

Nissan’ın sıfır faiz imkanından Pulsar, Juke ve Micra modellerinde 20 bin lira için 15 ay, X-Trail ve Qashqai modellerinde de 40 bin lira için 15 ay vadeli olarak faydalanılıyor. Nissan’ın pick-up modeli Navara için de sıfır faizle 20 ay vadeli 20 bin lira kredi seçeneği sunulurken, Nissan, KDV ve ÖTV’nin yarısını da karşılıyor.

Citroen, Peugeot, Hyundai kampanyaları

Citroen, kasım sonuna kadar binek modellerinde 30 bin lira, ticari modellerinde ise 25 bin lira 20 ay sıfır faize uzanan fırsatlar sunuyor. Citroen C4 Cactus modelinde söz konusu sıfır faizli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için anahtar teslimde sunulan 5 bin 800 liraya varan indirime ek olarak 3 bin liralık ekstra indirim de sağlanıyor.

Peugeot’da ise kasım ayında 208 ve 2008 modellerinde 20 bin lira için 20 aya varan sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor. Peugeot 308’de 30 bin lira 30 ay, Peugeot 508’in Active ve Allure versiyonlarına 40 bin lira 20 ay vadeli sıfır faiz seçeneği tercih edilebiliyor. Peugeot 301 1.6 HDi versiyonunda 3 bin liraya varan indirime ek olarak 15 bin lira 15 ay sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Partner Tepee’de 20 ay vadeyle 20 bin lira ve Boxer’da 12 ay vade ile 50 bin lira sıfır faizli kredi kullanılabiliyor.

Hyundai’nin yeni i10 modeline 4 bin 700 liraya varan indirimlerle sahip olunabilirken, i20 bin 750 lira nakit indirimi ve 20 bin lira 20 ay sıfır faizle, Tucson ise 2 bin liraya varan nakit indirimi ve 3 bin lira takas fırsatlarıyla sunuluyor.

Diğer markaların sıfır faiz imkanları

Alfa Romeo Giulietta, kasım ayına özel 30 bin liraya 15 ay sıfır faiz fırsatıyla sunuluyor.

Audi, ZUBİZU üyelerine özel kampanyada A3 sedan design ve sport donanımlara sahip 1.6 TDI motor ve sınırlı sayıda Audi A4 1.4 motor seçenekli araçlar için Audi kasko ve uzatılmış garanti alınması durumunda geçerli 40 bin lira 18 ay sıfır faizle kredi kullanım imkanı sağlıyor.

BMW, kasım ayında 1 Serisi’ne 40 bin lira, 3 Serisi’ne 50 bin lira, 5 Serisi’ne 90 bin lira için 24 aya kadar sıfır faizli finansman imkanı sunuyor.

Jeep’in Renegade modeline kasım ayına özel kampanyada 30 bin liraya 15 ay sıfır faizli finansmanla sahip olunabiliyor.

Mercedes-Benz’in C-Serisi 90 bin lira, B-Serisi ve CLA modelleri ise 70 bin lira 24 ay sıfır faizle sunuluyor.

Opel, kasım ayında Insignia modeli için 30 bin lira 16 ay, Yeni Astra modeli için ise 20 bin lira 20 ay sıfır faiz kampanyası düzenliyor.

Skoda’nın kasım ayı kampanyasında fiyat indirimlerine ek olarak tüm modellerde geçerli 9 bin lira 6 ay sıfır faizli kredi kullanılabiliyor.

Kasım ayı sonuna kadar Volvo V40 T3 ve S60 T3 modelleri de 30 bin lira için 12 ay vadeye kadar sıfır faizle alınabiliyor.

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