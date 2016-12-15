Otizmli Güldoğan’dan piyano dinletisi

TÜRKİYE’de, sınavı kazanarak üniversiteye giren ilk 7 otizmli bireyden biri olan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Ateş Güldoğan, başarı öyküsüyle, diğer otizmli gençlere ve onların ailelerine de örnek olmayı sürdürüyor. Güldoğan, gerçekleştirdiği piyano dinletisiyle hem muhteşem bir performansa imza attı hem de müziğin gücünü ve engel tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

Türkiye’deki otizmli binlerce gençten yalnızca biri olan, ancak müziğe olan tutkusuyla engelleri bir bir aşıp üniversitede okuyabilen otizmli sayılı bireylerden olan Ateş Güldoğan, 1.5 yaşındayken otizm tanısı konulmasının ardından ara vermeden özel eğitim aldı. En büyük tutkusunun müzik olduğunu fark eden ailesi, Ateş’e piyano dersleri aldırmaya başladı. 2006 yılının başından itibaren Nilüfer Akdoğu ile piyano derslerine devam eden Ateş, başlangıçta yalnızca işaret parmağıyla dokunduğu tuşlara gün geçtikçe hakim oldu, notaları deşifre edebilecek duruma geldi.

Müzik, Ateş için her zaman bir kendini ifade edebildiği bir araç oldu. Ateş, geçen süreç içinde, çeşitli tarihlerde birçok konser de verdi. Piri Reis İlköğretim Okulu’nu kaynaştırma programı ile bitiren Ateş, müziğe daha yakın olabilmek için Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü’ne başvurdu ve kazandı. Lise eğitimini de başarıyla tamamlayan Ateş Güldoğan, önce üniversite sınavını ardından da Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nün yetenek sınavını kazanarak üniversiteli olmayı da başardı.

3’ncü sınıfa gelen ve piyano departmanındaki eğitimine Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ile devam eden Ateş Güldoğan, okuldaki ilk solo konserini de Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu’nda verdi. Konserin ilk bölümünde, Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky gibi müzisyenlerin eserlerini seslendiren Güldoğan’a ikinci bölümde ise Müzik Bölümü öğrencilerinden Ege Çelebi viyola, Burak Özkan ise çello ile eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren konsere Ateş’in hocaları, ailesi ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Muhteşem bir performans sergileyen Ateş, uzun süre ayakta alkışlandı.

MÜZİK, KENDİNİ İFADE EDEBİLME BİÇİMİ

Ateş’in babası Ercan Göldoğan, “Ateş için müzik, kendini ifade edebilme biçimi. Yaşıtlarının kaç katı bilmem ama saatlerce, günlerce çalışıyor. Ateş’in bireysel özellikleri bu başarının bir parçası, başarının diğer parçası ise ailemizin, çevremizin, hocalarının ona olan inancı ve desteği. İlk anlamlı kelimesini 5 yaşında kurabilen, piyanonun tuşlarına ilk başta yalnızca bir parmağıyla dokunan bir genç, şimdi üniversitede ve kaçıncı konserini veriyor. Onu hep bir adım ileriye götürmek için çabalıyoruz. Gün geçtikçe artsa da ne yazık ki otizmli gençlerimizin çok çok azı üniversite eğitimi alabiliyor. Umarım, Ateş gibi gençlerimiz örnek olur ve bu sayı daha da artar” dedi.

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