Otizmli çocuklar yunuslarla yüzerek moral buldu

Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki Dophin Park’ta yunuslarla yüzen otizmli çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Ayışığı Parkı’ndaki Dophin Park’ta Romanya, Maldivler ve Macaristan’dan gelen otizmli çocuklar için özel gösteriler düzenlendi. Doktor ve terapistler eşliğinde yunusların bulunduğu havuza giren otizmli çocuklar, etkileşim sağlayarak yunuslarla yüzdü. Yunusların yüzgeçlerinden tutan çocuklar, havuzdaki oyunlarla keyifli dakikalar geçirdi. Romanya’dan otizmli oğlu 10 yaşındaki David Stescu’yu terapi için Kemer’e getiren Mihail Stescu, Antalya’ya ilk defa 6 yıl önce yunus terapisi için geldiklerini söyledi. Terapi sonrasında oğlunda ciddi gelişme gördüğünü kaydeden Stescu, terapi sırasında sadece çocuklar için değil, ailelere de önemli bilgiler verildiğini ifade etti.

Antalya Ruhbilim Okulu’ndan Dr. Murat Kemaloğlu ise insanları ve toplumu en çok hasta eden düşmanlık duyguları olduğunu belirterek, yunuslarla terapi sırasında her türlü düşmanlık duygusundan arınmış bir ortam hazırladıklarını söyledi.

Terapi sonrası otizmli çocuklarda iyileştirici ve geliştirici etkiler ortaya çıktığını ifade eden Kemaloğlu, çocukların terapi sırasında yunuslarla yaklaşık 30 dakika suda yüzdüğünü ve 10 gün boyunca devam ettiğini kaydetti.

Terapi sonrası çocukların gelişmeye başladığını anlatan Kemaloğlu, “Çocukların öğrenme süreçleri 2 ile 10 kat arasında artıyor. Bu etki yaklaşık 1 sene sürüyor. 1 sene sonra öğretmenleri ve terapistleri tarafından daha fazla şeyler öğrenmeye başlıyor. Dil ve sosyal becerileri artıyor. Mesela Romanya’dan gelen David Stescu, ilk geldiğinde konuşması 1-2 kelime ile sınırlıydı. Ama 5 yıl sonra 5-6 cümle kurabiliyor. Normal çocuklarla aynı okula gidiyor ve dışarıdan kimse otistik olduğunu anlamıyor” diye konuştu.

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