MANİSA Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, otizmin ilk üç yıl içinde teşhis edilmesinin önemli olduğunu belirterek, otizm görülme oranının erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla 3-4 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü, otizmle ilgili farkındalığı artırmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Otizmin belirtileri ve toplumda doğru bilgilendirmeyi sağlamak için Manisalılara broşür dağıtıldı. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, otizmin erkek çocuklarında daha sık görüldüğünü söyleyerek, “Otizm hayatın ilk 3 yılı içinde kendini ortaya çıkaran tipik davranış görüntüsü ile anlaşılıyor. Göz teması kurmuyor ve farklı hareketleri tekrarlıyor. Bunun genetik ve çevresel birçok sebebi olabiliyor. Önemli olan ilk 3 yıl içinde bunun farkına varılmış olması. Farklı bir eğitim uygulanması gerekiyor. Otizmli çocukların farkına varıp onların doğru eğitim almasını sağlarsak onları hayata kazandırırız. Başarılı bir birey haline gelmelerini sağlayabiliriz. Önemli olan doğru teşhisin konması ve sonrasında çevrenin otistik çocuklarla ilgili bilgi sahibi olup doğru şekilde davranmasıdır. Erkek çocuklarında otizm 3-4 kat daha fazla görülüyor. Ülkemizde 100 bin otizmli olduğu öngörülüyor” diye konuştu.

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