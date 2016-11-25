Otistik öğrenci uzun süre alkışlandı

AVCILAR’da oturan yeteneği ile dikkatleri üzerinde toplayan aynı zamanda Avcılar Belediye Konservatuarı öğrencisi otizmli Koral Erdeniz, Devlet Sanatçısı ve ünlü piyanist Gülsin Onay ile aynı konserde sahneye çıktı. Erdeniz’in performansı uzun süre alkışlandı.

Piyanist Gülsin Onay, otizmli bireylere destek ve topluma farkındalık kazandırmak amacıyla Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği ile Rotary Kulüpleri tarafından düzenlenen konserde sahneye çıktı. Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki konserde Onay’ın yanı sıra, 2 yıl önce Avcılar’daki özel bir lisenin müzik bölümünün yetenek sınavında birinci olup burslu tek öğrenci olan Avcılar Belediyesi Konservatuarı’nın otizmli piyano öğrencisi Koral Erdeniz ile Beril Zorlu eserleri seslendirdi. Halen Avcılar Belediyesi Konservatuvarı’nda piyano bölümünde öğretmen Soroush Dehbasti ile eğitimine devam eden Koral Erdeniz uzun süre alkışlandı

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