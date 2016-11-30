Otelkentten yaşamkente dönüşüyor

Etimesgut Belediyesi, 2014 yılında ilçeye bağlanan TOKİ Yapracık ve TOKİ Turkuaz olarak bilinen bölgelerin çehresini değiştirdi. Turkuaz, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu ve Atayurt mahalleleri sınırları içinde bulunan ve ‘otelkent’ olarak görülen bölge, modern yaşam alanlarına kavuştu.

Etimesgut Belediyesi, 30 bine yakın insanın yaşadığı mahallelerde, bölge halkının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda birçok hizmet gerçekleştirdi.

Etimesgut Belediyesi, 2 yılda Turkuaz Kültür ve Spor Merkezi, Atayurt Emekli Dinlenme evi, Atabey Spor Tesisleri ve Atayurt etiSEM birimi ile Atayurt Kapalı Pazaryeri ve birçok park kazandırdı.

HER ALANDA HİZMET VAR

Turkuaz Kültür ve Spor Merkezi, 500 üyeye kişisel gelişim ve mesleki eğitim hizmeti veriyor. Merkezin modern spor merkezi 300 kişiyle sağlıklı yaşam imkanı veriyor. Her ay 400 kişi Atabey Spor Tesisleri’nde bulunan aerobik, fitness, plates, spinning salonu, fin hamamı ve sauna hizmeti alıyor. 600 emekli Atayurt Emekli Dinlenme evinde bir araya geliyor, keyifli zaman geçiriyor.

Atayurt etiSEM birimi de bilgisayardan ahşap işlerine, muhasebeden yönetici asistanlığına kadar birçok alanda 450 kursiyere mesleki ve beceri eğitimi veriyor. Etimesgut Belediyesi’nin yaptığı parklar ve içerisinde bulunan fitness setleri, oyun alanları ve kameriyelerden 7’den 70’e herkes yararlanabiliyor.

SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yalnız yeni mahallelere değil, ilçenin dörtbir yanında tesisler inşa ettiklerini, her gün artan nüfusun yaşam kalitesini artırdıklarını söyledi.

Demirel, “2014 yılında ilçemize Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, Ballıkuyumcu, Şehitali ve Fevziye mahalleleri bağlandı, hizmet alanımız yaklaşık ikiye katlandı. Ayrıca TOKİ Yapracık ve TOKİ Turkuaz olarak bilinen bölgelerimizde Turkuaz ve Atayurt Mahallelerimizi oluşturduk. Oluşturmakla kalmadık; yeni mahallelerimize yeni yaşam alanları inşa ettik.

Temel sorunların çözümü noktasında ciddi adımlar attık. İlçemiz genelinde hizmet altyapımızı büyük ölçüde tamamlamak üzereyiz. Toplumun tüm kesimlerine erişen yaygın, yoğun, etkili ve kaliteli hizmet yürütmenin çabasındayız” dedi.

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