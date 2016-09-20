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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cankurtaran, “ÖSO tarafından korunacak denilen alanlar TSK’nın başına kalabilir, buralarda sürekli güç bulundurmamız gerekebilir. TSK’nın Suriye’de kalıcı hale gelmesi ihtimali risk yaratabilir” dedi.

Cankurtaran, Fırat Kalkanı operasyonu ile Türkiye’nin haklı olarak sınırına yakın alanları terörden arındırmaya çalıştığını belirterek, “Ancak ÖSO koruyacak denilen alanlar TSK’nın başına kalabilir. TSK’nın buralarda kalıcı hale gelmesi ihtimali durumunda ordumuz IŞİD’in ve YPG’nin saldırılarına açık hale gelebilir hatta Şam Yönetimi’ne bağlı güçlerle sorun yaşanabilir. Güvenli bölge kuracağız diye yeni bir güvenlik sorununa dönüşmemeliö diye konuştu.

Yaşanan son saldırı ve TSK’nın ÖSO ile birlikte IŞİD’in kalesi olarak bilinen Bab’a operasyon düzenleyeceği iddialarını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileyerek, önemli uyarılarda bulundu.

Cankurtaran, Türkiye’nin IŞİD ve YPG gibi terör örgütlerine karşı önlem almakta haklı olduğunu ve Fırat Kalkanı operasyonu ile sınırda terörden arındırılmış bir nevi güvenli bölgeler oluşturmaya çalıştığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Reklam “Türkiye’nin terörden arındırılmış alanları Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) devredeceği belirtiliyor. Ancak ÖSO gibi disiplinsiz gruplara güvenilerek hesap yapılması riskli. ÖSO’nun böyle bir alanı tek başına ne kadar koruyabileceği de meçhul. Daha önce birçok bölgede silahlarını cihatçılara bırakarak kaçtıkları hatta saf değiştirdikleri vakalar oldu. Geçtiğimiz günlerde bazı ÖSO gruplarının operasyonu terkettiği haberleri çıktı. ÖSO tarafından korunacak denilen alanlar TSK’nın başına kalabilir, buralarda sürekli güç bulundurmamız gerekebilir. TSK’nın Suriye’de kalıcı hale gelmesi ihtimali risk yaratabilir. Ülkenin belli bölgelerinde bile güvenlik sorunu varken Suriye içerisinde bir alanı savunmak zorunda kalan güçlerimiz başta IŞİD ve YPG’nin saldırılarına açık hale gelebilir.”

TSK destekli ÖSO gruplarının yeni hedefinin IŞİD’in elindeki Bab şehri olduğu yönündeki haberleri de hatırlatan Cankurtaran, “Bab’a 10 kilometre mesafede Şam yönetimine bağlı güçlerin de bulunduğu belirtiliyor. IŞİD’in şu ana kadar fazla direniş göstermeden geri çekilmesi, daha çok tankları hedef alan füze saldırıları düzenlemesi ilginç. IŞİD bir şekilde alan boşaltarak TSK ile Şam yönetimine bağlı ordu birliklerini ve YPG’nin de içinde olduğu SDF güçlerini karşı karşıya bırakmak istiyor olabilir.

Çünkü Şam Yönetimi, Bab’ın ÖSO’nun eline geçmesine de hoş bakmayabilir. Bu nedenle sadece Rusya ile değil Şam Yönetimi ve radikal olmayan muhalif örgütlerle de temas kurulması gerekiyor.

IŞİD’in bir oyunu ile kendimizi Şam Yönetimi ile sıcak çatışma ihtimalinin yaşanmaması noktasında önlemlerimizi almalıyız” dedi.

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