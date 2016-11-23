Osmanlıspor Steaua Bükreş maçı hazırlıklarını tamamladı

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. maçında deplasmanda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş’le yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve Ankara temsilcisi özel uçak ile Romanya’ya gidecek.

Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışan Osmanlıspor’da cezalı futbolcu bulunmazken, sakat olan Lukasz ve Umar’ın durumları maç saatinde belli olacak. Koray, Engin ve Tugay sakat olmalarına rağmen Akçay tarafından Romanya’ya götürülüyor.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda Osmanlıspor’un Steaua Bükreş’le oynayacağı mücadele Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayarak grubunda lider olarak Avrupa serüvenine devam ediyor.

Steaua Bükreş Osmanlıspor maçı yarın oynanacak. Saat 21.00’de başlayacak mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

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