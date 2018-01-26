Osmanlıspor, Süper Lig’in 19’uncu haftasında bugün deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan ve 1 saat süren antrenmanla deplasmanda Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Antrenmana tedavileri devam eden, Ceyhun Gülselam ve Raheem Lawal katılmazken, Ali Eren İyican takımdan ayrı koşu yaptı.

Başkent ekibi, haftanın son antrenmanına ısınma koşusuyla başladı ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılılar, saha kenarında yapılan sprint çalışması ve duran top organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.