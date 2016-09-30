Osmanlıspor, Fenerbahçe maçı için Zürih’te çalıştı

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UEFA Avrupa Ligi’nde İsviçre ekiplerinden Zürih’le deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybeden Osmanlıspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına İsviçre’de devam etti.

Akçay’ın Avrupa’da 19 maçlık yenilmezliğine İsviçre’de son veren ve bu sezonun ilk mağlubiyetini alan Başkent ekibi, Avrupa Ligi’nde Zürih’le oynadığı maçın ardından bugün Zürih’te çalıştı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmanda maçta uzun süreli forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra black roll ile çalıştı.

Maçta kısa süreli forma giyen diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla başladıkları antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 pas organizasyonu ve şut çalışması yapan Başkent ekibi antrenmanı tamamladı. Süper Lig’de Pazar günü sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Osmanlıspor bugün özel uçakla Ankara’ya dönecek ve yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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