Osmanlı’dan kalma tarihi cami restore ediliyor

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ISPARTA’nın Uluborlu İlçesi’nde Osmanlı döneminden kalma tarihi Bahçe Camii’nin restorasyonunda sona gelindi. Bölgede caminin yanında diğer tarihi yapıların da restore edilmesi için hazırlık yapılıyor.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Uluborlu’daki Osmanlı döneminden kalma, yapım yılı kesin bilinmeyen Bahçe Camii’nin restorasyon çalışmaları 2014 yılında başladı. 1980 yılına kadar ibadete açık olan dikdörtgen planlı, çatısı toprak damla örtülü, yuvarlak kemerli pencereleri sahip, moloz taşla yapılmış 2 katlı caminin restorasyonunda sona gelindi. Bölgenin eski yerleşim yerindeki caminin restorasyonun kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

TARİHİ HAMAMLAR VAKIFLAR’A DEVREDİLECEK

Uluborlu Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Ünverdi, restorasyon öncesi harap durumda olan tarihi caminin kurtarılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bahçe Cami dışında bölgede çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu kaydeden Başkan Ünverdi, bunlardan Bülbül Cami, Kargılı Lala Medresesi, Karabey Hamamı, Baltabey Hamamı, ilçe merkezindeki eski belediye binası ve sivil mimari örneği olacak evle ilgili restorasyon projelerinin ise bitmek üzere olduğunu anlattı. Bülbül Cami ve Kargılı Lala Medresesi’nin proje ihalesinin bittiğini ve yapım ihalesine çıkılacağını aktaran Başkan Ünverdi, “Mülkiyeti belediyemize ait olan tarihi hamamların Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrini yapacağız. Akabinde tarihi hamamlarda restorasyonu başlayacak” dedi.

ULUBORLU KALESİ RESTORE EDİLECEK

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Kargılı Lala Medresesi’nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından burayı Kent Müzesi olarak düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Ünverdi, Uluborlu Kalesi’nin restorasyonu için de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını vurguladı. Başkan Ünverdi, “Bakanlık tarafından ödenek temin edilebilirse Uluborlu Kalesi, Cirinbolu Su Kemeri ve Salih Efendi Camii’nde de restorasyon çalışmaları yapılacak” diye konuştu.

Bölgede oturan 68 yaşındaki Necmi Akgül, çocukluğunun camisinin restore edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. 64 yaşındaki Aliihsan Sarıgül de “Çocukluğumuz burada geçti. Bu camide namaz kıldık. Bu şekilde restore edilerek tarihi eserimizin korunmasından dolayı çok memnunuz” dedi.

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