Üç kıtada geniş bir alana yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu, kozmopolit ve dağınık bir toplumun tüm gereksinimlerini karşılamak için zamana ve duruma göre gerekli kurumları oluşturmuştur.

Bir oğuz geleneği olan ,”Mutluluk için devlet, devlet için adalet” anlayışını ön plana alan Osmanlı İmparatorluğu, toplumu uzun yıllar bir arada ve birlikte tutmayı başarmıştır. Devlet kurumlarının işleyişi,halkın yaşantısı ve ticari hayat için kendine özgü sistemler kurmuştur. Halkın toplumsal yaşantısı devlet güvencesi altında idi.

XVIII.yüzyılda,Avrupa devletlerine tanınan imtiyazlar nedeniyle,İmparatorluk topraklarında ham maddeler çok ucuz olduğundan,bunları ülkelerine taşıyan Avrupalılar ülkeyi sömürü alanı haline getirdiler.Öyle bir an gelmiş ki Osmanlı tüccarları hammadde bulamaz olmuşlar.

XVIII.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki halkın yaşantısı, karşılaşılan zorluklar ve sosyal yaşamı anlamak için nüfusun çoğunlukta bulunduğu İmparatorluğun başkenti İstanbul’da toplumsal yaşantıyı özet olarak ,örneklerle incelememiz gerekmekte.

Yiyecek,içecek, giyecek,yakacak tüketimi yönünden ilk sıralarda yer alan İstanbul’a yapılan iç ve dış göçler,idari ve sosyal sorunları artırmakta ve yeni tetbirleri alınmasını zorunlu kılmaktaydı. İstanbul’un et,yağ gereksinimi Rumeli ve Anadolu’dan,odun,kömür gibi yakacaklar Istranca dağlarından,pirinç,kahve Mısır ve çevresinden,zeytin, zeytinyağı,sabun İzmir ve balıkesir yöresinden büyük ölçüde sağlanmaktaydı.

Hammaddeleri narh değeri üzerinden satmak istemeyen tüccarlar, yabancı tüccarlar daha yüksek ücret üzerinden pazarlamak için her türlü kaçak yolları denemekteydiler. Malaların istanbul ulaşması için yazılan fermenlar kaçakcılığı önleyemiyordu.

İstanbul’un gereksinimlerini düzenli olarak sağlayan makam divandan sonra kadılıktı. Divan emirlerini kaydeden kadı, bu emirlerin uygulanmasına nezaret ederdi.Zahire ve et gereksiniminin sağlanması için Galata,Haslar(Eyüpte),Üsküdar kadılıkları narha dikkat ederek çalışmaktaydılar.Narhların denetimi İstanbul kadısı tarafından titizlikle yapılırdı.Bu görevleri yerine getiremeyen ve özellikle ekmeklerin bozuk olmamasını sağlayamayan kadılar hemen görevlerinden alınmaktaydı.Halkın ekmeği ile kimse oynayamazdı. Terazilerin,giysilerin, ev eşyaları ve tezgâhların denetimi sıkça yapılmaktaydı.

Kadılar, narhı sicillere işlemek zorundaydılar.Yiyecek, içeçek maddeleri, et ve ekmek fiyatları ve diğer ihtiyaç maddeleri sicillere işlenerek sadrazama sunulurdu. Dışarıdan gelen zahirenin usulüne uygun dağıtılması, dükkanların açılıp kapanmasına kadı bakardı.

İstanbula gelen koyunlar, salhanelerde yada vakıf dükkanlarında kesilirdi.Saraylara ve imaretlere ayrılan koyunlar, “koyun emini” aracılığı ile verilirdi.

Dışarıdan İstanbul’a gelecek zahire için, emirler yollanırdı.Bu alanda sık sık fermenlar yayınlanmaktaydı.İstanbul’un gereksimlerini tedarik etmek her şeyin başında gelmekteydi. Esnafın denetimi de büyük sorunlarla karşılanmaktaydı.Halkın yakınmalarına özel önem verilirdi.

İstanbul, her devirde olduğu gibi,XVIII.yüzyılda da İmparatorluğun en büyük tüketim merkezi olmuştur.İstanbul’un gereksinimlerini tedarik etmek her şeyden önemliydi. Yiyecek maddelerinin satışında doğruluktan uzaklaşılmaması için her türlü tetbir alınmakta ve fiyatlar dondurlmaktaydı.

Tüketilen buğday üzerinde tekel uygulanmakta,fırıncılara buğdayı ucuz veren hükümet,İstanbul’da, halkın yanında, önemli gördüğü kumrular için bile buğday ayırmaktaydı. Her eyalet kendi topraklarında çıkan mahsul ile gereksinimini sağlamaktaydı.

Avrupalılar, Mora’dan,İzmirden ve diğer sahillerden hububat sağlardı. Tahıl taşıyan gemilerinde görev teskeleri bulunurdu. Hububat ihracı yasak olmasına rağmen, gelir sağlamak için kısmen göz yumulduğu olurdu.Hazineden sağlanan ödenekle,tetbir olarak Selanik ve Varna’dan, ellerinde yetki belgesi olan tüccarlar tarafından satın alınan buğdaylar devlet depolarında saklanırdı. Buğdayların kalitesi her bölgeye göre değişmekteydi. İstanbul’da buğday tüketimi padişahın tekelinde idi. Stokculara müsaade edilmezdi. Ekmeğin has olmaması halinde, bozuk buğdayın nereden geldiği incelenir ve tetbirler alınırdı.

