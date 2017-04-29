Osmanlı’da kadının yeri anlatıldı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Osmanlı’da Kadın’ adlı seminer düzenlendi. Programda Osmanlı sultanlarının ve haremdeki kadınların hayatı anlatıldı. Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş’in de katıldığı programı yaklaşık 700 kişi dinledi.

Sultanların hayatı ilgi çekti

Altındağ Belediyesi’ne bağlı tüm kadın eğitim kültür merkezlerinden üyelerin yer aldığı programa sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. “Osmanlı’da Kadın” programında, Osmanlı Devleti’nde kadının yeri anlatıldı.

Talha Uğurluel’in eğitmenliğini yaptığı programda dizilerdeki sultan karakterlerinin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen programda sultanların hayır işleriyle uğraştıklarına dikkat çekildi.

Seminerde Osmanlı sultanlarının yaptırdıkları vakıflar, camiler ve medreseler de dinleyicilere sunuldu. Hürrem Sultan’ın hayatından da bahsedilen seminerde Hürrem’in de zamanının büyük bir çoğunluğunu hayır işlerine ve çocuklarına ayırdığı vurgulandı.

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