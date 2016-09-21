Müzedeki Osmanlı haritası yoğun ilgi görüyor

Müzedeki Osmanlı haritası yoğun ilgi görüyor

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Editör
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Müzedeki Osmanlı haritası yoğun ilgi görüyor
Müzedeki Osmanlı haritası yoğun ilgi görüyor
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Ankara’daki Kültür Evi Müzesi’nde sergilenen ve topraklarını gösteren el yazması tarihi haritası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beypazarı ilçesinde restorasyon çalışması yapılan eski bir evin çatısında bulunan ve Osmanlı topraklarını gösteren el yazması Osmanlı haritası, Beypazarı Kültür Evi Müzesi’nde sergilenmesine başlandı.

Müzenin giriş kısmındaki bölümde diğer tarihi eserlerle sergilenen , müzeyi ziyarete gelenlerin ilgisini topluyor.

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