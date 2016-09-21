Müzedeki Osmanlı haritası yoğun ilgi görüyor

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Ankara’daki Beypazarı Kültür Evi Müzesi’nde sergilenen ve Osmanlı topraklarını gösteren el yazması tarihi Osmanlı haritası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beypazarı ilçesinde restorasyon çalışması yapılan eski bir evin çatısında bulunan ve Osmanlı topraklarını gösteren el yazması Osmanlı haritası, Beypazarı Kültür Evi Müzesi’nde sergilenmesine başlandı.

Müzenin giriş kısmındaki bölümde diğer tarihi eserlerle sergilenen harita, müzeyi ziyarete gelenlerin ilgisini topluyor.

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