Osmaniyeli tiyatrocular 11 yıldır sahnede

Osmaniye’de genel kanının aksine, kültür sanat etkinliklerinin az olmadığını vurgulayan Kürtüloğlu, şöyle konuştu:

“11 yıldır bu şehirde tiyatro oynuyoruz. 9 farklı oyunla yaklaşık 8 bin 700 kişiye ulaştık. Halkımız artık bizi daha da yakından tanıyor. Klasik tiyatro oyunlarının yanı sıra seyirlik köy oyunları ve geleneksel gösterilerle de seyirci karşına çıktık. Bu sezon Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde doğaçlama bir oyunla sezonu açtık. Yıl içeresinde iki büyük oyun hazırlayacağız. Ayrıca, 7 Ocak Osmaniye’nin Kurtuluşu’nu anlatan tiyatro oyunumuzun çalışmalarına da devam ediyoruz.”