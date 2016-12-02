Osmaniyeli tiyatrocular 11 yıldır sahnede

OSMANİYE Gençlik ve Sanat Tiyatrosu (OGSAT) oyuncuları, 11 yılda 9 oyunu, 27 kez sahneledi.Genel Sanat Yönetmeni Muhammet Kürtüloğlu, Osmaniye’nin tek yerel tiyatro topluluğu olduklarını söyledi. 2005 yılında İbrahim Kara ve Harun Öktem öncülüğünde kurulan ekibin bugüne kadar sahnede olduğunu belirten Kürtlüoğlu, yeni sezonu 26 Kasım’da açtıklarını kaydetti.
Osmaniye’de genel kanının aksine, kültür sanat etkinliklerinin az olmadığını vurgulayan Kürtüloğlu, şöyle konuştu:
“11 yıldır bu şehirde tiyatro oynuyoruz. 9 farklı oyunla yaklaşık 8 bin 700 kişiye ulaştık. Halkımız artık bizi daha da yakından tanıyor. Klasik tiyatro oyunlarının yanı sıra seyirlik köy oyunları ve geleneksel gösterilerle de seyirci karşına çıktık. Bu sezon Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde doğaçlama bir oyunla sezonu açtık. Yıl içeresinde iki büyük oyun hazırlayacağız. Ayrıca, 7 Ocak Osmaniye’nin Kurtuluşu’nu anlatan tiyatro oyunumuzun çalışmalarına da devam ediyoruz.”
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...
Reklam