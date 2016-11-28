Osmangazi Köprüsü kara deliğe dönüşüyor

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, devletin araç garantisi verdiği Osmangazi Köprüsü’nden kaç aracın geçtiği tartışmasının doların ateşi yükseldikçe daha da büyüdüğünü söyledi. Haydar Akar günlük 40 bin araç garantisi verilen, ancak ortalama 15 bin aracın geçtiği köprü için sözleşme gereği 35 dolar + KDV fiyat tarifesi uygulandığını belirterek,

dedi.

Devletin zarara uğratıldığını, vergilerinin boşa harcandığını söyleyen Akar, şöyle konuştu:

“Açılışı ile birlikte 9 günlük Bayram tatilinde araç geçişlerini bedava yaptılar buna rağmen Temmuz ayında 1 milyon 200 bin araç geçişi oldu. Ancak baktığımızda ücretli geçişin başlaması ile birlikte Ağustos ayında bu rakam 499 bine düştü. Yani verilen araç garanti sayısının yarısına dahi ulaşılamıyor. Devlet kalan günlük 25 bin aracın ücretini vatandaştan alıyor. Bunun anlamı ehliyetin, araban olmasa bile o köprüden hiç geçmesen bile senin cebinden dolaylı olarak bu para çıkıyor. Bu tutarı biz yıllık tam 511 milyon lira hesapladık. Sözleşme 2013 yılında 22 yıl 4 aylık bir süre için imzalandı. Yani bu durum 19 yıl boyunca devam edecek. Maliyeti düşünce devlet bu paraya bu sürede 10 köprü daha yapabilirdi. Ücret artışları her yıl Amerikan tüketici endeksine göre hesaplanacak. Dolar gittikçe artıyor ve yılbaşında yeni fiyat tarifesi karşımıza çıkacak. Köprünün maliyeti ise 2 milyar 355 milyon liradır. Bu hesaba nereden bakarsanız bakın devlet zarara uğratılıyor, vatandaşın vergileri boşa harcanıyor. Hükümet bir yandan mali kaynak arıyor, bir yandan paraları bu tip işlerle boşa harcıyor.”