Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Hayat Bilgisi-Yaşasın Hayat” kitabında, 40 yaşın hayatın dönüm noktası olduğunu belirtiyor ve bu yaşa gelenlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

– Günde 81-325 mg Aspirin kullanmaya başlayın.

– Günde 2-3 kez 500 mg’lık C vitamini tabletlerinden alın.

– E vitaminini günde 200 veya 400 İU kullanmaya başlayın. Doğal olanını tercih edin.

– Her sabah 400 mcg’lık folat tabletlerinden bir adet alın.

– Her gün 1000 mg kadar kalsiyum desteği kullanmaya başlayın.

– Besinlerle veya ek desteklerle 200-400 İU D vitamini kullanın ya da el, ayak ve yüzünüzü 10 dakika kadar güneşte tutmaya çalışın.

-Selenyumu unutmayın, günde 100-200 mcg kullanılabilir.

-Natural beta karoten desteği yararlıdır. Günde 6-10 mg veya 25000 İU yeterlidir.

++

Ünlü doktorun tavsiyelerine uyan 40 yaş ve üstündeki sağlıklı kişilerin günde 10-11 adet hap alması gerekiyor. Bir yıl içinde alınacak hap sayısı ise 3650 ile 4015 arasında değişiyor.

Pardon ama Osman Hocam, ihtisasınız dahiliye miydi yoksa hapı yutturma mı?

KATİYEN ALMAM!

Dinlenmeyen telefon yapılmış…

Ben katiyen almam o telefondan…

Hazır sesime kulak veren devlet bulmuşum; vazgeçer miyim hiç…

EVEREST’İN UZUNLUĞU

Everest’in uzunluğu yeniden ölçülecekmiş…

Gizli gizli süt içip boy attığından şüphelenildi herhalde…

AKILLI İŞİ DEĞİL!

Bir akıl hastası, sokakta “Enflasyonu yeneceğim” diye nutuk atmış…

Adamcağız haklı…

Enflasyonu yenmek artık akıllıların yapacağı iş olmaktan çıktı…

GEREKSİZ BİLGİ

Bir bilgisayar reklamında şöyle diyor:

“Gerekli gereksiz her türlü bilgiyi toplayabilirsiniz…”

Yahu, bu bilgisayar filan değil, düpedüz üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenci…

İSABET OLMUŞ

Bazı belediyeler biçki dikiş kursu açıyormuş…

Vizyon diye buna derim ben işte…

Nasıl olsa, usulsüz işlere mutlaka bir kılıf dikmek gerekecek günün birinde…

ESAS FİLM…

Birçok film yıldızı yerel seçimlerde aday olmaya hazırlanıyormuş…

Hımm…

Belediyelere bakıp, “Esas film burada çevriliyor” diye düşünmüşlerdir…

NÖRON VE NERON

İnsan beyninde çok sayıda nöron varmış…

Valla ardı ardına yakılan ormanları görünce bizimkilerde nöron değil de Neron varmış gibi geliyor bana…

YABANCI DİL

İnsanlarımızda dil öğrenme arzusu doruk noktasına ulaşmış…

Ne yapsın yani garipler?

Dertlerini Türkçe anlatınca kimseye dinletemiyorlar.

ESKİ DOST

Piyasada her şeyin fiyatı artarken kuru fasulye fiyatlarında yüzde 3.7 oranında düşüş varmış…

Eee, boşa dememişler:

Eski dost düşman olmaz…