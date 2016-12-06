Osman Gökçek : Hep kaybediyor, hiç kazanamıyor

Sorun Osman’da mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının 2 oğlu var.

Büyük oğlu Ahmet Gökçek Osmanlıspor’ un yöneticisi ve başarı bir spor adamı oldu.

Küçük oğlu Osman Gökçek ise Beyaz TV yöneticisi ve televizyonu izlenir bir kanal haline getirdi.

Ancak Osman Gökçek çok arzu etmesine rağmen siyaseten bir türlü başarılı olamadı, daha da doğrusu hep kaybediyor, hiç kazanamıyor.

Yıllar önce AKP’nin sürekli CHP’ye kaptırdığı Ankara’nın Çankaya ilçe Belediye Başkanlığına aday adayı oldu ama dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto yedi.

Aradan yıllar geçti ve Televizyon yöneticisi olarak bu kez 7 Haziran 2015’de yapılan Genel seçimde Ankara’dan milletvekilliğine aday adayı oldu.

Anketlerde hep birinci çıktığı ifade edildi ama dönemin Başbakanı ve AKP Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından veto edilerek milletvekili adayı yapılmadı.

Son olarak Ankara Ticaret Odasındaki (ATO) macerasına gelelim.

ATO Yönetim kurulunda toplu istifalar olunca kulislerde neler odluğu araştırılmaya başlandı ki istifaların arkasında Melih Gökçek adı anılmaya başlanıldı.

Nitekim son olarak Başkan Salih Bezci’de istifa edince Başkanlık görevinden Osman Gökçek “ben ATO Başkanlığına adayım” diye ayni gün ortaya çıktı.

Yoğun kulis faaliyetleri sürüp ATO delegelerinden destek ararken Osman Gökçek’e bir de rakip çıktı. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın yeğeni olduğu belirtilen Gürsel Baran MHP adayı olarak da adaylığını açıkladı.

Sonuçta genç siyasetçi Osman Gökçek 86 oy alırken Gürsel Baran 100 delegenin oyu ile Başkan seçildi.

Peki, Osman Gökçek’in yaşadığı bu 3 seçim yenilgisi kendi başarısızlığı mı?

Hayır, bana göre babası Melih Gökçek’in başarısızlığıdır.

Çünkü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken Melih Gökçek’in oğluna bu tür siyasi makamları zorlayıcı şekilde ortaya koyan eminim ki Melih Beydir.

Sadece benim emin olmam değil Gökçek ailesini tanıyan herkes Osman’ın başarılı bir siyasetçi olabileceğini ancak babasının baskısı ile üç değişik makama aday olmasına rağmen üçünden de başarısız sonuç almasını babasının hırsına bağlıyorlar.

Bakın Osman Gökçek ATO seçiminden sonra, “yeniden aday olacağım” dedi.

Çünkü, 2017 yılında yani aylar sonra ATO’nun normal seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurulu var. Osman Gökçek yaşanan zorlama yerine bu seçime hazırlanıp aday olsaydı belki de seçimi kazanacaktı.

ATO’DA İSTİFA DEPREMİ YARATILDI

Ancak ATO delegeleri mevcut yönetim kurulu ve başkanın istifa ettirilip Osman Gökçek’e makam hazırlanmasına tepki göstererek Osman Beyi seçmediler.

Çünkü istifaları Melih Gökçek’in organize ettiğini biliyorlardı.

Aylar sonra yapılacak Genel Kurul’da da aday olursa Osman Gökçek işte bu nedenle belki de yine kaybedecek.

Sonuçta şunu söylemek lazım eğer Osman Gökçek siyaset yapacak ise, milletvekili Belediye Başkanı, meslek odası Başkanlığı, Kulüp Başkanlığı gibi seçimle gelinecek bir yere aday olacak ise babası Melih Gökçek’in desteğine asla ihtiyaç duymamalıdır.

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