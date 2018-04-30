Ankara’da Büyük İhtiyaç Var

Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) altyapı yatırımlarının KDV’den muafedilmesi yönündeki tasarı, Başkent Ankara’daki OSB’lerde memnuniyetle karşılandı. ORSİAD Başkanı Nedret Yener, “Yeni tasarı çok önemli destekler içeriyor, OSB’lerin kalkınmasına katkıda bulunacak” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı, OSB’lerde heyecanla karşılandı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, söz konusu değişikliğin OSB’lerin modernizasyonu, altyapı kapasitesinin arttırılması, yatırım ve üretim artışı için önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Yeni taslağa göre Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri’nin inşasına ilişkin KDV’den muafiyet düzenlemesi yapıldığını bildiren Başkan Yener, şöyle devam etti:

“Taslağa göre Organize Sanayi Bölgeleri’nin altyapı yatırımları veya iyileştirmelerine ilişkin tüm alımlar KDV’den istisna olacak. Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile imalat sanayiinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası getirilirken, bu istisnalardan yararlanmak için vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilerek, KDV’nin uygulanmaması sağlanacak.

Her üç konudaki KDV muafiyetini de çok önemsiyoruz. Başkent Ankara, OSB’lerin en yoğun olduğu illerin başında geliyor. OSB’lerimizin önemli bölümünde altyapıların modernizasyonuna, kapasitelerinin arttırılmasına veya yeni altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Bu ihtiyacın KDV muafiyeti ile giderilmesi sağlıklı OSB’ler yaratılmasının yanısıra yatırım ve üretim artışına da olumlu katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Katma Değeri Yüksek Ürün Üretimine Katkı

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, altyapıda KDV muafiyeti kadar, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile imalat sanayiinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnasının da sevindirici olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler üretmesi noktasında Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin büyük rol oynadığına işaret eden Başkan Yener, “Bu faaliyetlerin finans yönünden desteklenmesi, yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde imalat sanayinde yüksek vergiler nedeniyle alımları ötelenen makine ve teçhizatlar da, KDV muafiyeti kararıyla sanayiye kazandırılacaktır. Her yeni makine ve techizat daha çok üretim, istihdam, ekonomiye katkı demektir” şeklinde konuştu.