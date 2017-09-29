Gerçek niyet ortaya çıkıyor…

Barzani’nin referandumda oy verenlere yönelttiği bir soru var ki, artık kıvırmaları mümkün değil…

“Kürdistan Bölgesi’nin ve Bölge’nin yönetimi dışındaki Kürt alanlarının bağımsız bir devlet olmasını istiyor musun?”

İçeriğin anlaşılması zor bir soru bu… Çok geniş bir bölgesel alanı içeriyor…

2005’te kabul edilen Irak Anayasası belirlenen IKBY’nin sınırları dışında yaşayan, yani Türkiye, İran ve Suriye’deki Kürt kökenlileri de hedef alıyor…

Referandumdaki ucu açık bu soru, Kerkük ve Tuzhurmatu gibi “Türkmen ve Arap nüfus ağırlıklı” şehirlerle birlikte, komşu ülkelere de göz dikildiğinin, inkâr edilememesinin bir göstergesi…

Amaç; Suriye’deki ABD destekli PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki bölgelerin de Suriye’den ayrılıp, bulunacak ilk uygun fırsatta kurulacak Kürdistan’a dahil edilmesi…

Böylece Suriye’nin toprak bütünlüğü yok edilmiş olacak…

Sonra sıra Türkiye ve İran’ın toprak bütünlüğüne saldırmak için uygun fırsat beklenmesine gelecek…

Şimdi konabilecek bir ambargodan duyulan büyük korku nedeniyle yapılan aksi yolda açıklamaların hiçbir kıymeti yok… Referandum sürecinde sokaklara asılan pankartlarda “Türkiye sınırlarının da dâhil edildiği” Kürdistan haritalılarını unutmadık…

Öte yandan, PYD’nin de “Irak Kürt bölgesine ambargo uygulanması halinde Suriye’de kontrolleri altındaki bölgenin kapılarının sonuna kadar açık olması” kararında olduğu duyumları var…

Yani her şey, Kuklacı’nın planladığı gibi gelişiyor…

…Ve “Ortadoğu’nun koyunumsu ahalisi” kendini bağımsızlık(!) hayallerine kaptırmış…

Ama suç onların “çok inanıp peşine takıldıkları” liderlere ait aslında…

Kimi kendini “Büyük Kürdistan’ı kuran lider olma hayaline kaptırdığı için” ne yaptığının farkında değil… Kimileri de “şimdiye kadar hayal bile edemediği kadar çok para kazanmanın” büyüsüne kapıldığı için…

Kazanan ise Kuklacı olacak yine…

Ortadoğu’da “ölme sırası” Kürtlere geldi..!