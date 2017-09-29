Ocağın altına odunları kimler atıyor? Birincisi böl yönetçiler, silah sanayi tüccarları, üçüncüsü de komşu devletlerde ki, istikrarsızlığa sebep olan Türkiye düşmanları… Bazıları alenen bazıları da el altından..! Bir Rus atasözü vardır. “Evi camdan olan, komşusunun evine taş atmaz…” Hey hat ki, komşular birbirinin ocağına odun taşır oldular. Kim dost kim düşman? ayırmak mümkün değildir. Dostluklar artık senelik değil günlük olmaktadır. İsrail’in Irak ile ilgisine gelince, Milâttan öncesine dönmemiz gerekmektedir. Hazreti Musa Peygamber, kavmini Mısır’dan alıp, Kızıl Denizi geçip, Irak Barzan bölgesine götürmüştür. İsrail’in bölgeyle ilgisinin temelinde yatan bu gerçektir. Yani tarihte ki, ikinci yerleşim bölgesi Irak Barzan’dır. Barzan bölgesi “vaad edilmiş topraklara” dahil mi, değil mi bilemeyiz..!

Zamanında her devlet girip, çıktığı topraklar “benim” derse, Dünyanın altı üstüne gelir… “Otur oturduğun yerde…” diye bir tabir vardır; eğer oturulmuyorsa ona amiyane tabirle “Kaşınıyorsun” kelimesini söylerler. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı göz önüne alacak olursak, birlik beraberlik içerisinde olduğundan çok güçlü ordularımız olması, olmazsa olmazlardandır. Bunca yıl hava savunma sistemimizin eksikliğini görmeyen gözlere de mil çekmek gerekir mi? diye sormaktan kendimi alıkoyamıyorum. Neymiş efendim NATO’daymışız… Gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda (1963), Ankara’ya bir Sovyetler Birliği yetkilisi gelmişti de, aynen şöyle söylemişti. “Siz bu ordunuzu komşularınız için büyütüyorsanız çok gelir, bizim içinse az gelir, NATO ancak sizin cenaze namazınıza gelir.” Evet bu söz hiçbir değer kazanmamış olacak ki, NATO’ya dayanılan sırtın yara bere içerisinde kalmasına seyirci kalınmıştır. Türkiye’ye konulan silah ambargolarından da, dersler çıkartılmamıştır. Alınacak dersler çokta, hani o öğretmenler? diye soru çıkar ortaya…

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar öncesindeki, yetkili, etkili, siyasi ve ordu mensuplarına SORU-YORUM: Hava (Gökyüzü) kevgire dönmüşte, NEDEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KURMADINIZ..? “Para yoktu!” derseniz, o zaman halka maddi sıkıntı söylenseydi, eminim ki, bu millet ceketini satar katkıda bulunurdu. Hülasa “Güçlü Devlet, Güçlü Ordu” “Güçlü Ordu, Güçlü Devlet..” Başkacada hiçbir seçenek (NATO) dahil yoktur.