Orta Asya ekmeği ‘Nan’a ilgi

KAYSERİ Dünya Ticaret Merkezi’nde 60 ilin lezzetlerinin sunulduğu gıda, hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerin yer aldığı yöresel ürün fuarının en dikkat çeken lezzetlerinden birisi Uygur Türkleri’nin özel olarak yaptırdığı seyyar fırınlarda pişirdiği ‘Nan’ ismini verdikleri ekmek oldu.

Kısa süre önce ziyaretçilere açılan 8’nci Yöresel Ürünler Fuarı’nda Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum, Malatya başta olmak üzere 60 şehirden gelen ürünlerin yanı sıra Orta Asya’dan gelen yiyeceklerde sergileniyor. Fuarda ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ve alışveriş yaptığı stantlardan birisi Uygur Türkleri tarafından ‘Nan’ olarak nitelendirilen ekmeğinin yapıldığı stant oldu. Doğal una taşlarının oluşturduğu 1.5 metre derinliğinde seyyar tandır fırında ‘Nan’, sütlü ve soğanlı olarak pişiriliyor. İçinde tereyağı, süt, bitkisel yağ, şeker ve tuzun bulunduğu hamur, ‘Çıkamen’ adı verilen özel kalıpla genişletiliyor ve üzerine susam ile çörekotu serpilerek pişiriliyor. Vatandaşların tanesi 2 TL’den satılan, Doğu Türkistan, Afanistan ve Türk Cumhuriyetleri’ndeki vatandaşların Nan’a ilgi gösterdiğini söyleyen Uygur Türkü Abdulsamed Kaşgar, şöyle dedi:

“Pişirdiğimiz ekmek Orta Asya’nın en eski geçmişine sahip ekmeğidir. Sütlü ya da soğanlı olarak yapılır. Nan hamuru içinde süt, un ve yağ vardır. Uzun süre bayatlamayan bu ekmek fuarda ilgi çok fazla görüyor. Gerek yapılması, gerekse de pişirilmesi aşamasında vatandaşlar ilgi ile izliyor ve satın alıyor. Fuarda günlük 300 adet nan satıyoruz. Fuara özel fiyatımız tanesi 2 liradır.”