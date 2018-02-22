Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos’un katıldığı bir radyo programında “En iyi Türk, ölü Türk’tür” dediğini biliyor musunuz..?

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş’un suç duyurusu yapması dışında, bu sözlere tepki gösteren çıkmadığı için, haberiniz olmamıştır muhtemelen…

Yunanistan’da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Theodoros Pangalos, 13 Şubat’ta ulusal yayın yapan Skai Radyo’da bir programa katılmış ve Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, “Siyasi kariyerimde çok Türk tanıdım. Ama iyi Türk bulamadım. En iyi Türk, ölü bir Türk’tür:” demişti…

Birbirine çok benzeyen Türk ve Yunan halklarının arası, kendi ülkelerinde yaşadıkları sürece “iyi değilmiş” gibi görünür… Ama gurbette, örneğin bir atı Avrupa ülkesinde yaşıyorlarsa, genel olarak bir anda kanka oluverirler…

Çünkü fiziki olarak birbirlerine benzerler, aynı şeyleri yerler, aynı şeyleri içerler, neredeyse aynı müziği severler, kadına ve çocuğa bakışları aynıdır…

…Ve onları ayıran tek şey dindir…

Üstelik onlar kelime anlamı “tutucu” olan Ortodoks, biz de Yavuz Selim’den beri Sünni mezheplerine mensubuz…

Din ayrılığının etkisi gurbette az da olsa vardır ama kendi ülkelerimizde zirve yapar… İsyanlara ve savaşlara neden olmuştur… Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasında, İngiltere’nin itelemesiyle Yunan Kilisesi’nin rolü büyüktür…

Başpiskopos Makarios’u ve Kıbrıs’ın nasıl karıştığını unutmadık… Kilise’yi fazla pasif bulup “enosis” peşine düşenlerin akıbetini de hatırlıyoruz…

Ama artık durum çok farklı…

Güney Sınırı bataklık olmuş bir Türkiye var şimdi… Bizi içine çekmek için her şeyi yapan bir bataklık söz konusu üstelik… Yanlış politikalar nedeniyle kaptırdığımız kolumuzu kurtarmaya çalışırken, bunun bataklığa balıklama atlayarak görmek gerek…

Emperyalistlerin bir sonraki hedefinin Türkiye olduğunu görmemiz gerek… Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos’un çıkışı, becerikli ellerin devreye girdiğini gösteriyor…

Amaç, Türkiye’yi aynı anda Güney’de ve Batı’da savaşmak zorunda bırakmak…

Sonra da “sivil halkı korumak”, “savaşı engellemek” ve “demokrasi götürmek” gibi bahanelerle askeri güç yollayıp “daha da karıştırmak” evresine geçilecek…

Bütün bunlar yaşanırken gözü önümüzdeki seçimlerden başka bir şey görmeyenler var… Çünkü onlar için bizzat “onlar” önemli..!