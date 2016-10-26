Örnek yatırımların belediyesi Çankaya

Yerel yönetimler arasında 11 kreşi ile fark yaratan Çankaya Belediyesi, kreşlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

İki hafta içerisinde iki yeni kreş temeli atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “120 çocuk kapasiteli olacak kreşimiz, okul öncesi eğitimi modern ve çağdaş bir anlayışla sunacak” dedi.

Yerel yönetimler arasında 11 kreşi ile fark yaratan Çankaya Belediyesi, kreşlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. İki hafta içerisinde iki yeni kreş temeli atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “120 çocuk kapasiteli olacak kreşimiz, okul öncesi eğitimi modern ve çağdaş bir anlayışla sunacak” dedi. Yıldızevler Mahallesi’nde yeni bir kreşin temelini atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Çankaya Belediyesi Rafet Genç Gündüz Bakımevi’nden gelen miniklerle birlikte butona bastı.

4 AYDA TAMAMLANACAK

Mimari yapısı ve projesi ile örnek olacak bir kreş inşa edileceği bilgisini paylaşan Taşdelen, “Çocuklarımıza Çankaya Belediyesi kreşinden mezun olma ayrıcalığını yaşatmak için çalışmamızı bir an önce tamamlayacağız. En fazla 4 ay sonrasında kreşimizi açacağız. Hizmetlerimizin kaliteli olduğu kadar hızlı olmasına da bu anlamda önem veriyoruz” diye konuştu.

“SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK ÇANKAYA’DA ANLAŞILACAK”

2017 yılının ilk çeyreği de dahil olmak üzere, önümüzdeki altı ayın yoğun bir şekilde açılışlarla geçeceğini belirten Taşdelen, “Çankaya Belediyesi hizmet kervanı yoluna devam ediyor. Herkes projelerimizi örnek alıyor. Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğu gerçeği Çankaya’da anlaşılacak” dedi.

Taşdelen’in ardından kısa bir konuşma yapan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, yaptığı hizmetlerden ötürü Taşdelen’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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