Organları dört hastaya umut oldu

Bodrum’daki Acıbadem Hastanesi’nde kantin görevlisi olarak çalışan Gökhan Ulusoy, geçen 16 Ekim’de mesai bitiminde elektrikli bisikletiyle Turgutreis Mahallesindeki evine gitmek üzere yola çıktı. Mahalleye yaklaştığı sırada Ulusoy’un elektrikli bisikletine arkadan gelen 48 TA 764 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Ulusoy, çalıştığı Acıbadem Hastanesi’ne kalıdırılıp, yoğun bakın ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Ulusoy’un dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Doktorların durumu bildirdiği Van’ın Saray İlçesinden gelen 56 yaşındaki Hazal Ulusoy ve 65 yaşındaki Ali İhsan Ulusoy çifti, oğullarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. İzmir Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından yönlendirilen 6 kişilik cerrahi ekip tarafından saat 23.00’te başlayan operasyonla Ulusoy’un bağışlanan kalp, karaciğer ve böbrekleri ile korneaları alındı. Alınan organlar uygun hastalara nakledilmek üzere İzmir’e götürüldü.

Ulusoy’un cenazesinin ise bugün ikindide Turgutreis mahallesindeki Akçaalan Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

9 çocuğundan birini kaybetmenin acısını yaşayan Ali İhsan Uygun “Oğlum, Gökhan’ın organlarının başkalarına hayat verecek. Evladımızı kaybettiğimiz için içimiz yanıyor. Acımız çok büyük. Ama başka anne babaların yüreği yanmasın, onlar sevinsin, oğlum başka canlarda yaşasın” dedi.

Ulusoy’un İstanbul’da bir camide imama olan ağabeyi Gürsel Ulusoy da “Organ bağışı kurallara uygun yapıldığı zaman günah değil aksine sevap. Birçok vatandaşımız bize soruyordu, ‘Organ bağışı günah mıdır?’ diye bizde onlara yanıt verirdik. Bu kez benim başıma geldi. Organ bağışımı dinimizce meftaya zarar verilmediği sürece yani yaşama şansının olmadığına yüzde 100 emin olduğumuz zaman başka hayatlara can verecekse sevaptır. Ailecek bunu bildiğimiz için kardeşimin organlarını bağışlama kararı aldık, en büyük tesellimiz kardeşimizin organlarının başkasında yaşayacağını başka insanlarımıza can vereceğini bilmek” diye konuştu.Öte yandan, kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan T.A., Ulusoy’un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı.

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