Sarıyer’de organik tarım adı altında Hint Keneviri üretimi yapan 2 kişi Jandarma’nın yaptığı operasyonla yakalandı.

Organik tarım ürünleri yetiştiren işletme sahibi A.T.A. ve yardımcısı H.K.’nın 5 dönümlük arazisi üzerinde yapılan aramada yüzlerce kök Hint Keneviri, 3 kilogram kubar esrar ile çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini arttıran Jandarma ekipleri, alınan bir istihbaratı değerlendirerek İstanbul Sarıyer’de organik tarım adı altında Hint keneviri üretimi yapan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin arazisinde arama yapan Jandarma ekipleri, seraların arka kısmına gizlenmiş vaziyette yüzlerce kök kenevir ele geçirdi.

SERALARDA KENEVİR İMALATI

Şüpheli şahısların evinde yapılan aramalarda ise yatak bazasına saklanmış (3) kilo Kubar esrar. Muhtelif yerlere saklanmış çok sayıda kenevir tohumu bulan Jandarma ekipleri; özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerinin kenevirleri, kimler vasıtasıyla piyasaya sürdüğünü araştırıyor.

Sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen (2) şüpheliden (1)’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.