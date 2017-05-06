Almanya’da, ordu içerisindeki ırkçı yapılanma tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde orduda görevli bir üsteğmenin mülteci kılığında üst düzey siyasetçilere yönelik saldırı planı yaptığının ortaya çıkması, hükümet ile ordu arasında karşılıklı söz düellosuna dönüştü.

Ordu, üç yıldır görev yapan Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen’i sorumluluk almamakla itham ederken, Alman bakan komuta kademesindeki “liderlik sorununa” işaret ederek, ırkçı yapılanma hakkında ciddi bir soruşturma açılacağını söyledi. Bakan Von der Leyen, soruşturmanın “karanlık noktalara ışık tutacağını ve bunun zor, acı verici ve tatsız” olacağını açıkladı.

Hükümetten tam destek

Irkçı subay konusunda kamuoyunda baskılara maruz kalan Savunma Bakanı Von der Leyen’e Başbakan Angela Merkel tam destek verdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ”Başbakan ve tüm Alman hükümeti, Franco A. dosyasının her katmanını aydınlatma konusunda Savunma Bakanı’na Alman Silahlı Kuvvetleri konusunda tümüyle destek veriyor” dedi.

Alman polisi, adı Franco A.olarak açıklanan 28 yaşındaki bir üsteğmeni geçtiğimiz hafta ırkçı saldırı hazırlığı şüphesiyle göz altına almıştı. Soruşturmada şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, Franco A. Aralık 2015’ten bu yana David Benjamin sahte adıyla kendisini Suriyeli bir mülteci olarak kaydettirdi ve sığınmacılara verilen sosyal yardımlardan faydalanıyor. Franco A.’nın üzerinden Almanya eski Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı başta olmak üzere, üst düzey siyasilere yönelik saldırı planı çıktığı yönünde bilgiler mevcut. Franco A’nın yalnız olmadığı ve ordu içerisinden destek gördüğü üzerinde duruluyor. Soruşturmanın ordu içerisinde ırkçı bir yapılanma üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Franco A. olayıyla ilgili soruşturma Federal Savcılık tarafından yürütülüyor. Alman ordusunda daha önce gündeme gelen aşağılama ve cinsel taciz iddialarının da yeniden kapsamlı olarak değerlendirileceği belirtiliyor.

Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, ırkçı subay konusunun ortaya çıkması üzerine ABD gezisini iptal etmişti.

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