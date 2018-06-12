Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi rutin kontrol sırasında fark ettiği yaralı ördeği merkeze getirerek tedavisine başladı.

Bugüne kadar eşek, ördek, hamster gibi sokağa bırakılan birçok hayvana kapılarını açan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi son iki haftadır yaralı bir ördeği ağırlıyor. Çankaya’nın simge parklarından Kuğulu ve Ördekli Parkta bulunan kuğuların ve ördeklerin aylık rutin kontrolleri sırasında fark edilen hasta ördek, veterinerler tarafından barınakta bakıma alındı. Üreme organı ve ayağındaki yaralar nedeniyle tedavisi başlatılan ördek iyileştiğinde yeniden Ördekli Park’a bırakılacak.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi uzmanları her ay merkezde ortalama bin 500 hayvanı tedavi ediyor.