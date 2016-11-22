Ördekli Park açılışa hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi, baştan aşağı yenilediği ve Maltepe bölgesinin en büyük parklarından olan Ördekli Park’ı yeniden hizmete sunmak için gün sayıyor.

Park, 24 Aralık’ta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından açılacak.

Çankaya Belediyesinin büyük çaplı revizyona aldığı parklardan olan Ördekli Park’ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Maltepe bölgesinin büyük parklarından olan Ördekli Park’ı baştan aşağı yenileyen Çankaya Belediyesi, parkı yenilenmiş haliyle halkın hizmetine sunacak.

Ördekli Park’ın birçok bölümünde çalışmalar tamamlandı. Renkli desenli asfalt yolları, aydınlatma sistemi, dere yatağı, havuz ve spor alanları şimdiden hazır olan parkta, kent mobilyaları ile pergoleler de kısa sürede yerleştirilecek.

AÇILIŞI TAŞDELEN YAPACAK

İçinde barındırdığı ördek ve kazları Kuğulupark’ta misafir olan park, çocuk oyun alanı ve bitkisel düzenlemelerinin ardından açılışa hazır hale gelecek. 6 bin 251 metrekarelik alanıyla bölgenin önemli yeşil alanlarının başında gelen park, çalışmaların tamamlanmasının ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından 24 Aralık tarihinde açılacak.

Parkın sakinleri olan ördek ve kazlar için hazırlanan 300 metrekarelik büyük havuzu ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken Ördekli Park, bölge halkı için eskisinden daha güzel bir yaşam merkezi olacak.

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