BİR KARE FOTOĞRAF YOK MU? :

2016 yılı, Temmuz ayı içerisinde, Alucra ilçesi, Tohumluk Yaylası’nda, askeri helikopter düşmüş 7 kişi şehit olmuş, 8 kişi de yaralanmıştı. Kaza teknik arıza olarak açıklanmıştı. Helikopterdeki, personelin “Bayramlaşma için” havalandığı belirtilmişti… Kaza ile ilgili rapor çıktı mı acaba..? Bu bayramlaşmaya giden ekibin, bayramlaşmak için gittikleri ilçe ve karakollarda bir karede olsa çekilmiş bir fotoğrafları yok mudur? Eğer var da yayınlanırsa bazı spekülasyonların ortadan kalkmasına vesile olur…

ENSE MESELESİ: Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur söylemi yıllardır tekrarlana durur. Bizde bu ense oldukça gelen vurur, giden vurur… Önemli olan enseyi karartmamaktır. Karartmamak içinde, birlik, beraberlik, ekonomik istikrar, siyasi istikrar ve çok çalışıp üretmek gerekir… Soru, yazdıklarımızdan hangisini yapabildik? Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın siyam ikizidir… Birlik, beraberlik mi? Herkes ayrı telden çalmaya devam ediyor… Keşke Türk’ün Türk’e dostluğunu sağlayabilsek gerisi kolay olacakta bir türlü olmuyor. Dostluğu önce kendimizde tesis etmemiz, sonra dışarıda dost aramamız gerekmez mi..? Birbirimizin ensesine vurmaktan, çelme takmaktan ah bir kurtulabilsek gerisi kolay olacaktır diye düşünüyorum..! Sorunun cevabını da kendi kendimize vermiş olduk!..

ANKARA’NIN CADDELERİ: Böbreklerinizde taş ve kum varsa, doktora gitmenize hiç gerek yoktur! Çukurlardan kaynaklanan sallantılar sizlere doğal ilaçtır! Arabalara gelince amortisörleri isyan halindedir, yeter, yeter diye imdat çığlığı atmaktadır. Fazla uzaktan misale gerek yoktur, Kumrular ve Milli Müdafaa’dan geçerseniz şahit olursunuz… Ey belediye..?

FUTBOLUMUZ BÖYLE Mİ KALKINACAK? :

Bilhassa süper lig maç kadrolarına baktığımız zaman ister gözlerine inan, istemezsen inanma, on bir futbolcudan dokuzu yabancı futbolcu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor dahil içlerinde iki bilemedin üç futbolcu ya var ya yok, eh futbolumuzun kalkınacağını Dünyada söz sahibi olacağımızı! hayal mi etsek, gerçeğimi arasak? Güzel stadlar yapılıyor amma, bir türküde geçen cümleleri değiştirecek olursak, neyleyim stadları içinde oynayan Türk futbolcusu olmayınca…

Bir zamanlar maziye bakalım mı?

FENERBAHÇE: Şükrü, Naci Basri, Akgün, Seracettin, Avni, M.Mustafa Şeref, Ferudun, Lefter, Can

BEŞİKTAŞ: Necmi, Bahattin, Münür, Tuncay, Sabahattin, Kaya, Arif Nazmi, Şenol, Birol, K.Ahmet (Özacar)

GALATASARAY: Turgay, Candemir, B.Ahmet, Ergün, Talat, Kadri, Tarık, Suat, Metin, Uğur.

Eh gelecekle ilgili tahmin ve görüşü okuyucuya bırakıyorum…

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