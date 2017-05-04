Bakan Zeybekçi: Domates ile ilgili hassasiyet Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçilecek, yasak kaldırılacak

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci,” (RUSYA’YA DOMATES İHRACATI) ‘Engel aşılamadı’ diye domatese o kadar büyük bir itibar kazandırdık ki o da kendini zaten zam şampiyonu yaptı. İşin şakası bir yana. Domates ile ilgili hassasiyet Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçilecek, yasak kaldırılacak. Bu gümrük vergileriyle kendilerini korumalarına müsaade edilecek, bizim yaptığımız gibi” dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Forum İstanbul 2017″ye katıldı. “Türkiye Geleceği’ni Yeniden Tasarlıyor” başlığı ile gerçekleştirilen forumun açılışının ardından Bakan Zeybekci, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Zeybekçi bir gazetecinin, “Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünlerinde sadece domatesin önünde engel kaldı. Bunun için nasıl bir çözüm olacak?” şeklindeki sorusunu yanıt verirken şunları söyledi:

“Biz yasak koymadık Rusya’ya ama Rusya’nın yasakları var. Biz hiçbir engel koymadık. Gerek tarife ile gerekse tarife dışında hiçbir engel koymadık ama Rusya’nın bu konudaki kurallarla yapmış olduğu engellemeler vardı. Yasakların doğurduğu olumsuz bir ortam ortaya çıktı. Dün itibariyle bütün bu yasakların bitmesi yönünde önemli bir süreç başladı. Domates ile ilgili de ‘engel aşılamadı’ diye domatese o kadar büyük bir itibar kazandırdık ki o da kendini zaten zam şampiyonu yaptı. İşin şakası bir yana. Domates ile ilgili hassasiyet Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçilecek, yasak kaldırılacak. Bu gümrük vergileriyle kendilerini korumalarına müsaade edilecek, bizim yaptığımız gibi. Bu anlamda aynı enstrümanı kullanarak biz Rusya ile bundan sonra ticaretimizde yol alacağız. Onların gümrük vergileriyle koydukları tarifeleri biz de aynı şekilde gümrük vergileri ile koruyacağız. İlk etapta, domates hariç tüm tarım ürünlerinin önündeki engeller kaldırıldı. Bizim tarafımızda da şu anda buğday ile başladığımız bir iyileştirme sürecini bugün itibariyle başlattık. Yani buğdayın önündeki engeli kaldırdık. Ardından da sırayla diğer ürünlerin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz.”

SOÇİ TEMASLARI

Nihat Zeybekci, Soçi’de gerçekleşen Türkiye-Rusya temasları hakkında ise “Ben dünkü zirveyi çok başarılı olarak görüyorum. Artık yasakların, engellerin kaldırıldığı ve yeni ortaklıkların başladığı, Türkiye ve Rusya arasındaki serbest ticaret anlaşmasında hızlı yol alacağız. Türkiye ile Avrasya Gümrük Birliği arasındaki ilişkileri hızlandıracağız. Sektörel yasaklar vardı. Ortalama olarak Rusya’dan her yıl 6-7 milyar dolarlık müteahhitlik sektörümüzün almış olduğu işler vardı. Bunun önündeki engeller kaldırıldı. 2016 yılında sıfır müteahhitlik hizmeti almıştık, 2017 yılında bunun önündeki tüm engel kaldırıldı. Türk şirketlerinin oradaki Türk çalışanları istihdamı ile ilgili yasaklar vardı. Bunlar kaldırıldı. Turizm şirketlerimizin ve turizm organizatörlerimizin Rusya’daki faaliyetleri yasaklanmıştı, bunlar kaldırıldı. Bazı Türk yatırımcılarımızın, ağaç, kereste sektöründeki yasaklar kaldırıldı. Türkiye’nin önündeki yasaklar tamamen sektörel bazda kaldırıldı” dedi.

RUSYA İLE VİZE

Bakan Zeybekci, “Vize ile ilgili de; iş dünyasının önündeki vize engeli kaldırıldı. Nakliyeci ve TIR şoförlerimizin, uçuş ekiplerimizin önündeki vize engeli kaldırıldı. Ekonomi Bakanlığı olarak iş dünyasının bize başvurularında, TİM, TOBB gibi kuruluşlarımızla belirleyeceğimiz bir geçiş sürecidir bunlar. Amaç tabiki sıfır vize yani 2015 Kasım öncesindeki hızlı bir şekilde dönmek. Ama o sürece kadar da iş dünyamızın karşılıklı olarak vizeden etkilenmesini minimuma indirmek gibi bir gayretimiz olacak ve işleri kolaylaştıracağız. Domates hariç her şey halledildi. Domates de en kısa sürede farklı formüllerle geçecek” şeklinde konuştu.

“ORADA DA HASSAS DENGELER OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZö

Bir gazetecinin, “Ekonomik anlamda önümüzdeki süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetim ile enerji alanında nasıl hacim öngörüyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine Zeybekci, “Bu Ekonomi Bakanlığı olarak bizi dolaylı olarak ilgilendiren bir alan. Enerji Bakanlığımız bu konuda gerek Irak Merkezi Yönetimi ile gerek Bölgesel Yönetim ile ilişkilerini hassas bir şekilde devam ettiriyor. Türkiye olarak bizim için önemli olan Irak’ın tüm kaynaklarının Irak halkının tamamına yararlı şekilde değerlendirmesi bizim için öncelikli. Ama malum Irak kendi içindeki sorunlardan dolayı da bazen fırsatları değerlendirememek gibi bir sonuçla karşılaşıyor. Bu da olmasın diye gerek Irak Bölgesel Yönetimi ile gerekse Irak Merkezi Yönetimi ile elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Orada da hassas dengeler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ekonomi Bakanı olarak da dikkatli konuşmam gerektiğini gayet iyi biliyorum” yanıtını verdi.

RUSYA-TÜRKİYE ARASINDAN YATIRIM FONU

Bakan Zeybekci, “Rusya ile 1 milyar dolarlık yatırım fonuna kurulacağı söylendi, detaylarını paylaşır mısınız?” şeklindeki soru üzerine, Türkiye Varlık Fonu ile Rus Varlık Fonu’nun bir araya gelerek gerek Türkiye’de gerekse Rusya’da veyahut üçüncü ülkelerde Türk ve Rus şirketlerin ortaklaşa yapacakları projelerde, girecekleri işlerde onları finansman anlamında desteklemek amacı bulunan bir fon olduğunu söyledi. Zeybekci, bundan önceki gerek Ankara gerekse Moskova ziyaretleri sırasında liderler tarafından talimat haline getirilen bir yaklaşım olduğunu anlatarak, “Bununla alakalı kuruluş çalışmaları devam ediyor. Siyasi kararı alındı” dedi.

İRAN İLE TİCARET

Bakan Zeybekci, gelecek süreçte İran ile ilişkilerin nasıl olacağına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

“İran’da gayet başarılı ticaretimiz var. 2016 yılında karşılıklı ticaretimizi yüzde 40 seviyesinde artırdık. Bu sene de artış yönünde işaret gelmeye devam ediyor. 265 üründen oluşan tercihli ticaret anlaşmamızı 400 ürüne çıkarmak üzere iyi bir noktaya geldiğimize inanıyorum. İlk fırsatta ben gideceğim oraya. Çünkü onlar geldi gitti, bizim ziyaretimiz gerçekleşecek. Orada da net sonuçlar almayı hedefliyoruz. İran bizim için tamamlayıcı özelliği olan ticaret ortağımız. Birlikte gerek İran’da gerek Türkiye’de ortak ekonomik çıkarlarımızı en üst seviyeye çıkaracak adımları atmaya devam edeceğiz.”

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