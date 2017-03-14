Harika bir öpücük, dünyayı yerle bir eder, arzuyla bizim başımızı döndürür. Öpüşmek sağlık açısından da yararlı.

www.diyetisyen.com.tr’nin haberine göre, gerçek ve dille yapılan Fransız öpücüğü, yüzün tüm kaslarını çalıştırır ve bu kasların bazıları sizin daha genç görünmenizi ve kesinlikle daha mutlu görünmesinizi sağlar. Öpüşmek hatta zayıflatıyor!

Öpüşmek kilo vermenize bile yardımcı olabilir. Gerçekten tutkulu bir öpüşme sırasında, dakikada iki kalori yakabilirsiniz – metabolizma hızınızı iki katına çıkarabilirsiniz.

Birine öpücük verdiğinizde aslında gerçekten şeker yakarsınız. Seks kalori yakımını harekete geçirir, tutkuyla titrersiniz. Ortam gerçekten ateşliyse, tempolu bir yürüyüşe benzer bir kalori harcıyor olabilirsiniz.

Öpüşme ve yarattığı her şey bizi güçlü durumda olmamızı, uzun yaşamamızı sağlıyor.

Öpüşme, aynı zamanda şehvetli bir meditasyondur. Meditasyonun sağladığı birçok fizyolojik değişikliği ortaya çıkartıyor.

Öpüşme cinsel tecrübeye açılan kapının doğal bir yolu olabilir. Öpüşme karşı koyamadığımız, bizi dünyadan koparan ve olağanüstü anların içine çeken tüm güzelliklere sahiptir.

Öpüşme, ayrıca dokunma hissini doğurur ve “gücünden dolayı duyuların annesi” olarak adlandırılır.

Dudakların üzerindeki reseptörler inanılmazdır. Cinsel organlar bile dudakların sahip olduğu duyarlılığa sahip değillerdir.

Öpüşmenin masaj gibi aşırı derecede sakinleştirici etkisi vardır.

İnsanlarda öpüşme, ön sevişme ve dokunmanın bağlanmaya faydası vardır.

Öpüşme ruhsal duruma destek olur. Sevdalanma, mükemmel bir şekilde harika olabilir, eğer delicesine birine aşıksanız, onu öpmek harikadır. İnanılmaz bir yakınlık yaratır, kendine saygıyı arttırır. Biri tarafından öpülmek harikadır.

Öpüşme sırasında salgılanan fazla tükrük, dişlerinizdeki bakterileri temizleyerek, ağız plaklarının parçalanmasına yardımcı olabilir.

Bu arada, hayvanlar aleminde de öpüşmenin önemli yeri var. Böceklerden fillere kadar her çeşit hayvan öpüşüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...