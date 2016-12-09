Opera sahnesinde keyifli buluşma

Ankara Devlet Opera ve Balesi konserleri Soprano Selva Erdener ile Aralık ayında da devam ediyor.

13 Aralık saat 20:00 ‘de Opera sahnesinde gerçekleşecek konserde; Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solist sanatçılarından Selva Erdener’in, aşkı, hüznü, acıyı, neşeyi ve hayata dair insanın en derinlerine işleyebilen özgün sesine;

Piyanoda, yıllardır birçok orkestranın şefliğini üstlenmiş; kendine özgü yönetme tekniği ile şimdiye kadar konser yaptığı tüm ülkelerde gerek dinleyicilerin, gerek müzik otoritelerinin ilgi odağı haline gelen, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestası şefi İbrahim Yazıcı, klarinet ve saksofonda, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda, öğretim üyeliği ve yanısıra Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Ekrem Öztan; kontrabasta, yine H. Ü. Ankara Devlet Konservatuarı, Kontrabas Sanat Dalı Başkanı ve öğretim üyesi Alper Müfettişoğlu; kanun’ da, kendine özgü çalım tekniği ve enerjisiyle Ahmet Baran ve vurmalı çalgılar’da ekibin en genç üyesi Burak Çakır eşlik ediyor.

Hayatta en sevdiği “şey”i yapan, beş şanslı insanın, beş müzisyenin “ses”iyle buluşması:

Selva Erdener & Turkuvaz Beşlisi

Bu buluşma, ilk kez 2005 yılında yurtiçinde düzenlenen bir festivalde gerçekleşti ve onlar, bu beraberlikten aldıkları büyük keyfi, sonrasında da katıldıkları festivaller ve yurt içinde ve dışında yaptıkları konserlerle sürdürdüler.

Ekibin birlikte çıkardığı ilk albüm ‘Nereye Aşkım’; 2013 yılında dinleyici ile buluştu.

Selva Erdener ve Turkuvaz Beşlisi, yola çıktıkları ilk günden beri, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyorlar. Onları ayrıcalıklı kılan sadece, profesyonel bir uyumla, beraber çalışmaktan duydukları mutluluk değil aynı zamanda Turgay Erdener gibi bir bestecinin, en yeni eserlerini ve uyarlamalarını seslendiriyor olmalarıdır.

En büyük istekleri, dinleyenlerinin de kendilerini, en az onlar kadar şanslı hissetmeleri…

Selva Erdener- Solist

İbrahim Yazıcı- Şef – Piyanist

Ekrem Öztan- Klarinet, Saksofon

Ahmet Baran – Kanun

Alper Müfettişoğlu- Kontrabas

Burak Çakır- Vurmalı Çalgılar

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