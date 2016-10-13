opec üretimi düşürüyor, fakat sevk edebilecek mi?

Saxo Bank’ın Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, son OPEC toplantısının ardından petroldeki son durumu değerlendirdi. Sekiz yıldan sonra ilk üretimi düşürme kararının etkisinin, var olan belirsizlikler nedeniyle Ocak 2017’den önce hissedilmesinin pek mümkün olmadığını belirten Hansen, anlaşma detaylarının 30 Kasım’daki OPEC toplantısında aydınlığa kavuşması gerektiğine dikkat çekt.

Suudi Arabistan tarafından Kasım 2014’te yürürlüğe konan “pompala ve fiyat kır” stratejisi, Cezayir’de yapılan son OPEC üyeleri toplantısında, üretimin günde 700.000 varil düşürülmesi ve tahsisin 30 Kasım’da yapılacak bir sonraki resmi OPEC toplantısında görüşülmesi kararıyla sona erdi.

Bu kararı yorumlayan Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, “Sekiz yıldan sonra ilk üretimi düşürme kararı, birçok OPEC üyesi ile Rusya’nın, son aylarda üretimi artırmaya devam etmesi nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen yeniden dengeleme sürecini desteklemek amacıyla alındı” dedi.

Saxo Bank Analisti Hansen, kararın gerekçesi için de şunları söyledi: “Bu karar, global üretim fazlası azalma işaretleri göstermeye başlayana kadar avantajı sınırlı olan piyasanın altına bir zemin oluşturmak için alındı.”Birçok sorunun cevapsız kaldığını, bu soruların cevaplarının ve anlaşma detaylarının 30 Kasım’daki OPEC toplantısında aydınlığa kavuşması gerektiğini belirten ünlü analist sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir; Nijerya, Libya ve İran’ın da aralarında olduğu bazı üyelerin hariç tutulması beklenirken, üretimi kim düşürecek? İki; Nijerya ve Libya’dan gelen potansiyel üretim artışının varil varil düşürülmesini kim sağlayacak? Üç; bağımsız üretim tahminlerini mi kullanacaklar, yoksa münferit ülkelerin genellikle daha yüksek olma eğilimindeki kendi rakamlarını mı? Son olarak da; üretimi düşürme ne zaman yürürlüğe girecek? Eğer bu soruların üzerinde 30 Kasım’dan önce uzlaşma sağlanmazsa, bu kararın etkisinin en erken 2017 Ocak’tan önce hissedilmesi pek olası değil. “

Bu soruların bazılarının, kısıntıların büyük kısmını yapması gerekenmiş gibi görünen Suudi Arabistan’ı işaret ettiğini söyleyen Ole Hansen bu konudaki görüşlerini de şöyle açıkladı: “Fakat daha yüksek fiyatla daha az varil üretmek büyük olasılıkla krallık için ödenmeye değer bir bedel. Yılın bu zamanında normal olarak üretimi düşürdüğü bilinirken, bu karar hiç de önemsiz değil.

“Hedge fonlar bu haftaki inişli çıkışlı fiyat hareketinin öncesinde, geçen hafta brüt kısa pozisyonlarını %50 artırdılar.Bu seviyeden rallinin devam etmesi, bir ölçüde ne kadar daha pozisyon kısaltma yapılması gerektiğine bağlı. Brent petrolü gecelik %6 artış gösterdi fakat hâlâ Ağustos’ta Suudi enerji bakanının üretimin dondurulması olasılığını ilk kez gündeme getirdiğinde ortaya çıkan tepe noktasının altında.”

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