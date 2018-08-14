İYİ partiden milletvekili olmak için 3 bine yakın başvuru yapıldı.

Her meslekten her yaşta siyasete hiç bulaşmamış ya da bakanlık dahi yapmış insanların Meral Akşener ve İYİ Partiye olan ilgilerini Genel Merkez’de gördüm.

Bu ilginin bir tık üstü 16 yıldır iktidar olan AKP’ye gösterildi.

İktidar demek menfaat demektir ki 7 binin üzerindeki müracaat az bile oldu.

Tüm engellemelere rağmen Akşener ve İYİ parti geleceğe umut veren bir sonuç aldı.

7-8 aylık yeni bir partinin erken iki seçime girmesi ve başarılı olması “imkansız” deniliyordu ama İyiler bu imkansızı imkanlı yaptı Meclis’e 43 milletvekili ile girmeyi başardı.

Meclis’te yemin töreni günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi gören Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu elini sıktılar.

Hayati Arkaz adlı vekil ise yapıştı eline iki büklüm oldu ve şapur şupur elini öptü.

Ben Meral hanımın yerinde olsaydım bu milletvekillerini hemen parti disiplin kuruluna sevk ederdim.

Çünkü o Bahçeli ve mızıkacıları Meral Akşener’in bırakın “FETÖ’cü” iftirasını atmayı, namusuna dahi leke sürebilmek için utanmadan sıkılmadan iftiralar ürettiler.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olmasını bir yana bırakın siyasetçi olmasını da bir yana bırakın, bu iftirayı herhangi bir kadına atsalar dahi İYİ partililerin topyekûn şiddetli tepki göstermesi gerekirdi.

Daha Meclis’in ilk günü koşup elini sıkmalar ve öpmeler siyaseten de etik olarak da yanlıştı.

Gelelim yaşadığımız devalüasyona ya da Trump kumpası ile yaşatılan spekülatif döviz krizine.

Bence Trump ve Amerika ile ilişkilerin düzeltilmesi için çare Cumhur İttifakının destekçisi MHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin devreye girmesidir.

Hayati’yi MHP’ye transfer eden Devlet Adamı (!) Devlet için Hayati öneme haiz bu krizi bilsin ki Hayati çözer.

Saray’dan alınan bir uçağa koysunlar Hayati Arkaz’ı göndersinler Donald Trump’a.

Yapışsın eline şapur şupur öpsün

“Al papazı ver papazı” mesajını hatırlatsın.

Trump’dan alsın Fethullah Gülen’i, Hakan Atilla’yı, Reza Zarrab’ı ve tüm kaçak FETÖ’cüleri versin Papaz Brunson’u ve 15 casusu.

Trump eşek değil ya elini öpen adamı eli boş çevirecek değil ya!

Şaka bir yana bu Trump’dan da Amerika’dan da ne köy olur, ne kasaba, ne müttefik olur, ne de BOP ortağı.

Size son dakika kulisi vereyim. Papaz Brunson yolcu…

Papaz Brunson’un bugün yarın “tutuksuz yargılama” kararı alınacağı, ev hapsinden çıkartılacağı ve Amerika’ya ait özel bir uçakla Türkiye’den ayrılacağı başkent kulislerinde iddia ediliyor.