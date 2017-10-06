Anne adaylarının hamilelik sürecinin hassas geçtiğini ve bebeğin sonbahar mevsimindeki risklere karşı korumasının önemli bir süreç olduğunu söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Metin Celep, “Anne adaylarının özellikle bu dönemde dengeli beslenmeleri, enfeksiyonlara karşı kendilerini korumaları önemlidir” dedi.

Sonbahar ve kış mevsiminde gebelik geçiren kadınların yaz gebelerine göre aslında daha şanslı olduğunu belirten Op. Dr. Celep, sonbahar ve kış mevsiminde sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilmeleri adına anne adayları için önemli bilgiler verdi. Sonbaharın gebe kadınlar için avantajları hakkında bildi veren Op. Dr. Celep, “Sonbaharda gebelik geçiren kadınlar daha şanslı çünkü bu mevsimlerde meyve ve sebzeleri anne ve bebek için daha çok mineral ve vitamin içerirler hem de aşırı sıcağın etkilerinden korunurlar” diye konuştu.

“Bu dönemde lahana, brokoli, ıspanak ve pırasa tüketmeleri önemli”

Sonbahar ve kış mevsiminde anne adaylarının özellikle dikkat etmesi gereken konulardan birinin de beslenme olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Celep, “Bu dönemde lahana, brokoli, ıspanak ve pırasa tüketmeleri önemlidir. Bu sebzeler içerdikleri bol miktarda demir sayesinde gebenin direncini artırır ve lifler sayesinde barsak hareketlerini arttırarak kabızlığı engeller. Anne adaylarının mandalina, portakal gibi meyveleri tüketmesi, içerdikleri bol miktarda C vitamini ile gebenin bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Celep, gebe kadınların bu mevsimde dikkat etmeleri gerekenlere ilişkin şunları söyledi:

“Gebe kadınlar, haftada en az 1 öğün balık tüketmeliler. Sonbahar ve kış aylarında bolca bulunan taze balık tüketimi içerdiği Omega 3 ve D vitamini ile kemik ve diş sağlığına olumlu etkilerde bulunur.

Bu mevsimlerde gebelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de yeterince havalandırılmamış ortamlardan uzak durmaktır. Çünkü bu gibi yerlerde damlacık yoluyla ve elle temasla bulaşan gribal enfeksiyonlar ve üst solunum yolu enfeksiyonları hızla yayılır. Bundan korunmak için bulunulan yerler iyice havalandırılmalı, eller sık sık yıkanmalıdır. Gripten korunmanın en iyi yolu gebeliğinin ilk 3 aylık döneminden sonrası kış aylarına denk gelen gebelerin grip aşısı olmasıdır. Grip aşısı gebeyi gripten koruyacağı gibi bebeğe de herhangi bir zararı olmaz.

Buna rağmen gribe yakalanılırsa istirahat en önemli tedavi yöntemidir. Bilinenin aksine antibiyotikler grip tedavisinde kullanılmaz. Bu yüzden doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik alınmamalıdır. Burun tıkanıklığı için Okyanus suyu, yüksek yastıkta yatmak; ateş için parasetamol kullanılabilir. Gebeler sonbahar ve kış aylarında soğuktan korunmak için sentetik ve polyester kumaşlar yerine ince ve bir kaç kat pamuklu ve yünlü kıyafetleri tercih etmelidirler. Bu kumaşlar gebeyi aşırı terlemeden korur ve mantar enfeksiyonu riskini en aza indirir. Bu sayede kaşıntı vb alerjik problemlerin de önüne geçmiş olur.”