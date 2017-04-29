Onurlu taraftarlar görevlerini, yerine getirdi

Futbol ruhun gıdasıdır, hayatımız sevdamız Ankaragücü’müzdür, sloganları atarak ve hayata yeniden döndük, diyerek sevinç gözyaşlarına boğulan taraftarlar, Kayseride Kayseri Erciyesspor’u 4-1 yenen Başkentin çınarı Ankaragücü, laik olduğu yere gelmesinde pay sahibi oldu. Sezon boyu verdiği amansız mücadelede taraftarlar üzerlerine düşen görevi yerine getirmesiyle de tarih yazdı.

Değerli Okurlarım, bir çınar ağacının yıkılışında pay sahibi olan hayâsızlara Ankaragücü taraftarları ağızlarının payını verdi. 22-02 2012 tarihinde Lig’den düştüğü günden bugüne kadar verdiği amansız mücadele de Sarı-Lacivertliler, Kayseri’de Kayseri Erciyesspor’u 4-1 yenerek özledikleri hasrete son verdi.

Ankaragücü’nün mutlu sona ulaşmasında Kayseri çıkarması yapan 27 bine yakın taraftarlar, hem mübarek “Kandilimizi hem de 23 Nisan Çocuk Bayramımızı ve hem de Ankaragücü’nün şampiyonluk sevinçini bir arada yaşadı.

23 Nisan 2017 Pazar günü, Lig’in bitimine 1 hafta kala bir tarafta kümeden düşmesi kesinleşmiş takım, bir diğer taraftan da şampiyonluk için mücadele veren iki takım karşı karşıya gelmeleriyle tarihi bir sezonunun anısını son kez yaşadı.

Kolay değil tam 5 yıl boyunca verdiği amansız mücadele sonunda Spor Toto 2 Lig’den 1 PTT Lig’e hem de şampiyon olarak çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Ankaragücü kulüp başkanlığına getirilen Mehmet Yiğiner ve ekibi, 2017 sezonunda futbolcularıyla ve çalışanlarıyla elde edilen şampiyonluk kupasını bugün 19 Mayıs stadında Hatayspor ile yapacağı son karşılaşma sonunda kupayı müzesine taşıyacak.

KAYSERİ’DE ŞAMPİYONLUĞUN SON YOLCUĞU COŞKULU GEÇTİ

Ankaragücü: Kadir Has Stadı’ndaki maçın, 6’ncı dakikasında Ankaragücülü taraftarların yaktığı meşalelerden göz gözü görmez oldu. Bu dakikada oyun bir süreliğine durdu.

Ve daha sonra maçın tekrar başlamasıyla Ankaragücü, hızlı oyununa başlayarak, Ömer Bozan, Kenan Özer, Muharrem Cengiz Ozan ve Erhan Şentürk’ün attığı gollerin mutluluğuyla 27 bin taraftarın çıkarma yaptığı Kayseri’den coşkulu şekilde Ankara’ya döndü. Maç sonrası kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, sahada Ankara havası oynadı.

YİĞİNER: “Çok zorluklarla mücadele verdik. Yoktan var ettik. Bizim en büyük destekçimiz fedakâr taraftarlarımız oldu. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir’inde olağanüstü çalışmalarıyla şampiyonluğa inandık ve kupayı da müzemize hep beraber taşıdık.

Tüm emiği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Bütün bu zorlukların üstesinden gelen Ankaragücü yönetimini ve görevini yerine getiren onurlu ve fedakâr taraftarlarını SONSÖZ GAZETESİ çalışanları olarak yürekten kutluyoruz.

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